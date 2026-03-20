Dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”, episodul Andronachi. Inculpații și-au aflat învinuirea, iar partea civilă își prezintă poziția

Procurorii au finalizat citirea învinuirii aduse fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, fostului șef al Agenției Servicii Publice (ASP), Vladislav Zara, și altor două persoane din mediul de afaceri, Alexandru Vîlcu și Carolina Andriuță, în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte, transmis în judecată la final de 2024. Procesul continuă cu audierea părții civile în dosar.

Dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”, fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, fostului șef al Agenției Servicii Publice (ASP), Vladislav Zara, și altor două persoane din mediul de afaceri, Alexandru Vîlcu și Carolina Andriuță, aflat de puțin peste un an pe masa magistratei Ana Cucerescu, a ajuns la etapa de audiere a părții civile, adică a reprezentantului ASP.

Se întâmplă după ce timp de șase ședințe, din noiembrie 2025 până în februarie 2026, celor patru inculpați în dosar le-a fost prezentată invinuirea.

În cele mai recente două ședințe lucrative, 3 și 17 martie, reprezentantul părții vătămate în dosar și-a prezentat poziția, urmând să continue în data de 7 aprilie 2026.

Prejudiciu de peste 140 de milioane de lei adus ASP-ului

După fuga lui Vladimir Plahotniuc din țară, în 2019, Vladimir Andronachi ar fi „moștenit” schema de la Agenția Servicii Publice.

Mai exact, potrivit unei investigații publicate de TV8, între 2013 și 2019, Agenția Servicii Publice a contractat o firmă lituaniană, „Garsu Pasaulis”, pentru a primi blanchete pentru acte de identitate. Această firmă, la rândul ei, a contractat două off-shore-uri afiliate lui Plahotniuc pentru drepturi de utilizare a unui soft.

Ulterior, după ce Plahotniuc a fugit din țară în 2019, „Garsu Pasaulis” a semnat un contract cu o altă firmă, Optimo IT Solutions, însă pentru același soft de personalizare a actelor de identitate moldovenești. Potrivit oamenilor legii, Optimo IT Solutions ar fi afiliată lui Vladimir Andronachi.

Potrivit șefului Procuraturii Anticorupție Marcel Dumbravan, fostul deputat Valdimir Andronachi, de comun cu alți trei inculpați în dosar, ar fi prejudiciar Agenția Servicii Publice cu peste 140 de milioane de lei.