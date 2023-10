Două candidaturi pentru interimatul funcțiilor de adjunct la Procuratura municipiului Chișinău, respinse de CSP

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) au respins vineri, 6 octombrie, ordinele procurorului general interimar, Ion Munteanu, prin care procurorul Vitalie Roșior a fost înaintat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Principal, iar Grigore Niculiță la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani.

Vitalie Roșior susține că activează în sistemul procuraturii din aprilie 2005. Și-a început activitatea în Procuratura raionului Hâncești. În decembrie 2007 a fost transferat în Secţia investigaţii financiar-economice din cadrul Procuraturii Generale. Din august 2016 activează în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Sursa foto: Captură Privesc.eu

Întrebat de membrul CSP, Andrei Cebotari, dacă pe parcursul carierei i-au fost aplicate sancțiuni disciplinare, procurorul a spus s-a ales cu un avertisment după ce a înlocuit un alt procuror în gestionarea dosarului interceptărilor ilegale.

„Am avut o sancțiune disciplinară câțiva ani în urmă pentru o faptă constatată în luna septembrie 2018. Se referea la înaintarea unor demersuri judecătorului de instrucție care au fost considerate ca neîntemeiate. Am fost sancționat cu avertisment. Este unica sancțiune (…). Da, este vorba despre dosarul cela (dosarul interceptărilor ilegale, n.red.). Nu era în gestiunea mea, dar am înlocuit procurorul care gestionează cauza pentru câteva zile (…). Am contestat decizia. Curtea de Apel Chișinău a anulat decizia Consiliului (Colegiul de disciplină și etică din cadrul CSP, n.red.). Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia de sancționare. Deci este în vigoare”, a declarat Vitalie Roșior în timpul audierilor.

Grigore Niculiță este procuror din 2015. Pe 12 noiembrie 2015, CSP a propus procurorului general de atunci candidatura lui Grigore niculiță pentru numirea în funcţia de procuror în Procuratura Anticorupţie (PA), cu conferirea gradului de clasificare Jurist de rangul al III-lea. Pe 1 decembrie 2015, el a fost numit în funcția de procuror în cadrul PA, acolo unde activează până în prezent, conform procuror.magistrat.md.

Anterior a fost ofițer de investigații în cadrul Serviciului de Informații și Securitate.