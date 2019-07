DOC/ Scenariul Parlamentului pentru demiterea lui Harunjen

Eduard Harunjen urmează să fie demis din funcția de procuror general printr-un decret emis de Igor Dodon după ce Parlamentul va adopta o hotărâre prin care va constata că acesta nu ar fi fost eligibil pentru a accede la șefia Procuraturii Generale (PG). Acest scenariu se conține în proiectul de hotărâre pe care Parlamentul îl va supune votului în ședința de astăzi a plenului.

Proiectul de hotărâre constată că Eduard Harunjen nu ar fi fost „eligibil pentru a deveni procuror general pe motiv că, timp de 9 luni înainte de a deveni procuror general, a deţinut calitatea membru al Consiliului Superior al Procurorilor din postura de procuror general interimar, fapt care încalcă condiția prevăzută la art. 17 din alin. (1) lit. e) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură”.

Deputați ar urma să voteze pentru a transmite președintelui țării „recomandarea” de a emite un decret „privind constatarea încetării raporturilor de serviciu în circumstanțe ce nu dpeind de voința părților în privința procurorului general al R. Moldova, Eduard Harunjen, în legătură cu încălcarea condiției prevăzute la ar. 17, alin. (1), lit. (e) din legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură”.

De două zile, Eduard Harunejn se află în concediu de boală, fiind internat la cardiologie.

Acesta susține că nu va pleca benevol din funcție.