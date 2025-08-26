DOC Fost candidat la primăria Tîrnova, condamnat pentru coruperea alegătorilor. Acesta nu și-a recunoscut vina

Un fost candidat la funcția de primar al comunei Tîrnova, raionul Dondușeni, a fost găsit vinovat pentru că a oferit câte 500 de lei la trei alegători, cerându-le votul. Datele de pe portalul instanțelor de judecată, consultate de ZdG, arată că este vorba despre Ruslan Filipaș, fost candidat al partidului „Șansă”, exclus din scrutin după primul tur, fiind suspectat de coruperea alegătorilor.

Marți, 26 august, Procuratura Generală a anunțat într-un comunicat de presă că un fost candidat la funcția de primar, la alegerile din iunie 2024 într-o comună a raionului Dondușeni, a fost condamnat penal, primind „o amendă de 33 de ori mai mare decât suma oferită alegătorilor” pentru a le obține voturile în al doilea tur al scrutinului.

Consultând portalul instanțelor judecătorești, ZdG a identificat că fostul candidat este Ruslan Filipaș, care a candidat pentru funcția de primar al comunei Tîrnova, raionul Dondușeni, din partea partidului „Șansă”.

La alegerile locale noi din 19 mai 2024, în comuna Tîrnova, raionul Dondușeni, niciun candidat nu a obținut peste jumătate din voturile valabil exprimate. Așa că a fost organizat al doilea tur, pe 2 iunie, între primii doi candidați cu cele mai multe voturi. Astfel, în comună, Vladimir Gîsca de la PSRM, cu 39,70% din voturi în primul tur, urma să concureze împotriva lui Ruslan Filipaș de la Partidul „Șansă”, care a obținut 29,35%.

În seara zilei de 1 iunie, deputata Marina Tauber a scris pe o rețea de socializare că „instanța de judecată a luat decizia cu privire la scoaterea ilegală a candidatul partidului Șansă, Ruslan Filipaș, la funcția de primar al comunei Tîrnova din alegeri”.

Ulterior, vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a declarat că decizia de a-l scoate pe Filipaș din cursa electorală a fost luată de Consiliul Electoral de Circumscripție „Tîrnova”, după ce organele de drept au demarat o anchetă privind coruperea alegătorilor de către și în interesul candidatului „Șansă”.

Examinând cauza, instanța a reținut că Ruslan Filipaș a oferit câte 500 de lei la trei legători. Fiind audiat în instanță, acesta nu și-a recunoscut vina și a menționat că ar fi fost „o operațiune pentru a fi scos din cursa electorală”.

„Prin urmare, poziția inculpatului de nerecunoaștere a vinovăției nu echivalează cu achitarea acestuia, odată ce există probe pertinente și concludente care, coroborate, dovedesc săvârșirea infracțiunii incriminate”, a declarat instanța.

Printre probele acumulate se numără interceptări ale apelurilor telefonice, declarațiile martorilor și un raport de expertiză judiciară a bancnotelor.

Atfel, instanța i-a aplicat lui Filipaș o amendă de 50 de mii de lei.

Filipaș poate contesta sentința cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Drochia, sediul Dondușeni.

„În contextul apropierii alegerilor parlamentare din septembrie 2025, Procuratura Generalǎ descurajează implicarea persoanelor în oferirea banilor alegǎtorilor în scopul votǎrii pentru evitarea pedepsei prevǎzute de Codul penal”, se arată în comunicatul procurorilor.

Doc by Ziarul de Gardă