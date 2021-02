DOC/ Decizie finală în cazul sechestrului pus pe conturile bancare ale unei companii IT, care figurează în dosarul lui Plahotniuc

Decizie finală pe cazul sechestrului pus pe mijloacele financiare deținute în conturile bancare deschise la BC „Victoriabank” SA de SRL „Bass Systems” (în prezent, „S&T IT Services”), despre care procurorii afirmau în luna octombrie 2019 că avea legături cu ex-liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc. Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins recursul depus de avocații firmei, împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău, prin care bunurile firmei au ajuns, din nou, sub sechestru, după ce prima instanță a decis scoaterea sechestrului.

Judecătorii CSJ au dictat miercuri, 10 februarie, o hotărâre irevocabilă prin care consideră inadmisibil recursul declarat de către SRL „S&T IT Services”, împotriva deciziei din 17 noiembrie 2020 a Curţii de Apel Chișinău, prin care a fost admis apelul declarat de către Procuratura Anticorupție, casată hotărârea din 11 august 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, și emisă o nouă hotărâre prin care acțiunea a fost respinsă.

Cei de la SRL „S&T IT Services” au depus și cerere de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate, pe care magistrații CSJ au respins-o, apreciind că „ridicarea excepției de neconstituționalitate în recurs poate avea loc exclusiv dacă instanța constată temeiuri de admisibilitate a recursului declarat și trece la examinarea fondului acestuia”.

„Completul atestă că, este inoportună amânarea examinării admisibilității recursului și a cererii privind ridicarea excepției de neconstituționalitate, or indiferent de forma cererii privind ridicarea excepției de neconstituționalitate (motivată/nemotivată) și de solicitarea oferirii unui termen pentru completarea ei, ultima oricum urmează a fi respinsă, odată ce careva temeiuri de a considera recursul admisibil instanța de recurs nu a identificat”, se arată în încheierea CSJ.

La mijlocul lunii august 2020, în cauza depusă împotriva Procuraturii Anticorupție (PA), cu privire la ridicarea sechestrului aplicat asupra mijloacelor bănești în noiembrie 2019, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a decis scoaterea de sub sechestru a mijloacelor financiare deținute în conturile bancare deschise la BC „Victoriabank” SA de SRL „Bass Systems” (în prezent, „S&T IT Services”), despre care procurorii afirmau în luna octombrie 2019 că avea legături cu ex-liderul PDM, Vladimir Plahotniuc.

Astfel, s-a decis ridicarea sechestrului aplicat asupra mijloacelor financiare deținute de SRL „S&T IT Services”, în conturile bancare deschise la BC „Victoriabank” SA în sumă de 226,327 lei, 123.909 dolari americani și 311.557 euro, aplicat prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 6 noiembrie 2019 și mandatul judecătoresc din 6 noiembrie 2019.

„Analizând circumstanțele cauzei, prin prisma normelor de drept citate, instanța de judecată conchide asupra temeiniciei cerințelor SRL „S&T IT Services”. Or, SRL „S&T IT Services” nu are un statut în cadrul cauzei penale nr.*7, astfel, sechestrul aplicat asupra mijloacelor bănești deținute pe conturile bancare în BC „Victoriabank” SA duce la încălcarea drepturilor acesteia”, se arată în hotărâre.

De menționat că, potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice SRL „Bass Systems” și-a schimbat denumirea în SRL „S&T IT Services” la 28 februarie 2020.

PA a contestat hotărârea la Curtea de Apel Chișinău. Inițial instanța nu a dat curs cererii, întrucât ar fi lipsit motivarea hotărârii.

La 20 octombrie, procuror-șef interimar la Procuratura Anticorupție, Serghei Gavajuc, a declarat pentru ZdG că procurorul de caz, Alexandru Cernei, pregătește motivarea apelului, iar ulterior va fi depusă la Curtea de Apel Chișinău.

În ședința din 17 noiembrie, magistrații Curții au admis contestația Procuraturii Anticorupție, anulând hotărârea primei instanțe prin care fusese ridicat sechestrul de pe conturile bancare ale SRL „Bass-Systems” (în prezent – „S&T IT Services”), în care se dețin mijloace financiare în sumă de peste 50 milioane de lei.

La 30 octombrie 2019, la 2 zile de la anunțarea lui Vladimir Plahotniuc în căutare internațională și interstatală, Procuratura Anticorupție anunța că a aplicat sechestru pe capitalul social al câtorva companii afiliate lui Plahotniuc, în dosarul penal pentru spălare de bani: „Bass Systems”, a cărei valoare constituia 2,95 milioane de lei la acel moment, „BB-Dializa” și „GMG Production”.

La 17 februarie 2020, prin ordonanța procurorului de caz, Alexandru Cernei, a fost scos sechestrul aplicat pe capitalul statutar și pe unele conturi operaționale ale SRL „Bass Systems”. Mai exact, procurorul a dispus scoaterea de sub sechestru a cotei-părți de 100% din capitalul social al SRL „Bass Systems”, a cărei valoare constituie 2.950.000 lei, scoaterea de sub sechestru a mijloacelor bănești deținute de companie pe conturile bancare în BC „Mobiasbanca – OTP Group” SA în sumă de 123 587, 92 lei și în BC „Moldindconbank” SA în sumă de de 411 473, 36 lei, 200 euro și 1 077, 70 dolari.

Printr-o ordonanță din 4 mai 2020, procurorul Cernei a respins, însă, cererea administratorului SRL „S&T IT Services” (anterior SRL „Bass Systems”), Popescu Onisim, privind scoaterea de sub sechestru a mijloacelor bănești deținute în conturile bancare la BC „Victoriabank” SA, ca fiind neîntemeiată.

Compania Bass-Systems, preluată de un grup austriac în august 2019

51% din capitalul statutar al companiei „Bass-Systems” a fost vândut încă în luna august 2019. Cota parte a fost preluată de compania austriacă „S&T AG”, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii și soluții IT în Europa Centrală și de Est. Valoarea tranzacției a fost de 5,74 milioane de euro. Celelalte 49% din capitalul companiei aparține, oficial, cetățeanului român, Onisim Popescu, care este și administratorul oficial al companiei.

În luna august 2019, „Bass-Systems” SRL avea un capital social oficial de 2,95 milioane lei deţinut de „Assentis Holdings” Limited din Cipru cu 72% și Onisim Popescu. Acum, Popescu deține 49% din companie. Tranzacția a avut loc la două luni după ce ex-liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, a părăsit R. Moldova.

Ulterior, la 30 luna octombrie 2019, Procuratura Anticorupție a anunţat că a aplicat sechestru pe bunuri și conturi bancare, totul, în valoare de 55,4 milioane de lei, în cadrul dosarelor pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care este vizat Vladimir Plahotniuc.

Deși, oficial, numele lui Vladimir Plahotniuc nu figurează în niciun registru de activitate ale celor trei companii, șeful Procuraturii Anticorupție din acea perioadă, Viorel Morari, spunea că autoritățile din R. Moldova au primit informații de la autoritățile străine care demonstrează legătura dintre cele trei firme și Vladimir Plahotniuc.