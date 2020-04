DOC/ Decizia magistraților de la CSJ după ce avocatul lui Șor a cerut strămutarea de la CA Cahul a dosarului în care este vizat deputatul

Avocatul lui Ilan Șor a depus o cererea la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) prin care a solicitat strămutarea judecării cauzei în privința lui Ilan Șor de la Curtea de Apel (CA) Cahul la o altă instanță. Avocatul Iulian Balan și-a motivat cererea prin faptul că magistrații de la CA Cahul sunt imparțiali și că apărarea nu are încredere în aceștia. În pofida argumentelor invocate însă de apărare, magistrații de la CSJ au decis să declare inadmisibilă cererea înaintată de deputatul fugar Ilan Șor.

În cererea depusă la CSJ, avocatul a menționat că la data de 19 martie magistraților de CA Cahul le-a fost înaintată recuzarea, în contextul „lipsei totale de imparțialitate la examinarea cauzei penale” în privința lui Șor. Iulian Balan susține că cererea de recuzare s-a bazat în mare parte și pe expunerea publică a Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi, care a solicitat verificarea magistraților de la CA Cahul care examinează dosarul lui Ilan Șor, după ce mai multe ședințe fuseseră amânate în acest dosar.

În argumentarea cererii depuse la CSJ, avocatul deputatului mai invocă și ședința de judecată din 19 martie în dosarul lui Șor, care a avut loc la CA Cahul chiar dacă pe teritoriul . Moldova a fost instituită starea de urgență. Potrivit acestuia, în situația în care mai multe instituții de stat dar și private și-au întrerupt activitatea, apărarea consideră că judecătorii Curții de Apel Cahul neîntemeiat au dispus examinarea cauzei în aceste circumstanțe, fapt ce indică la „lipsa de imparțialitate a acestora, pe fundalul presiunilor exercitate de către actualul ministru al Justiției, expuse în mijloacele de informare în masă, fapt ce cu siguranță și-a pus amprenta asupra acestor magistrați, care în exces de zel și mare grabă resping neîntemeiat solicitările apărării”.

La 6 aprilie judecătorii de la CSJ au decis însă să declarare inadmisibilă solicitarea avocatului lui Șor, menționând că acesta își exprimă neîncrederea față de completul de judecată de la CA Cahul, fapt care nu se regăsește însă în prevederile legale pentru care un dosar poate fi strămutat.

„Colegiul penal atestă că apărarea nu a motivat cererea sub aspectul prevederilor legale indicate supra prin argumentarea necesității strămutării cauzei nominalizate, iar alegațiile titularului privind imparțialitatea judecătorilor Curții de Apel Cahul, potrivit legii nu constituie temei de strămutare a dosarului menționat, deoarece circumstanțele indicate în cerere nu cad sub incidența instituției strămutării judecării cauzei. În consecință, având în vedere cele constatate, Colegiul penal ajunge la concluzia de a respinge cererea de strămutare înaintată de avocatul Balan Iulian în numele inculpatului Șor Ilan, ca fiind neîntemeiată”.