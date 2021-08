DOC/ Decizia CSJ în legătură cu a 10-a solicitare a avocaților lui Șor privind strămutarea dosarului acestuia la o altă instanță egală în grad

Pentru a zecea oară, avocații lui Ilan Șor, condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, au cerut strămutarea judecării cauzei penale în privința lui Șor, de la Curtea de Apel (CA) Cahul, la o altă instanță egală în grad și tot pentru a zecea oară magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins ca neîntemeiată solicitarea apărătorilor lui Șor.

De această dată, avocații angajați și plătiți de Șor au invocat, în cererea de strămutare a cauzei penale de la CA Cahul la o altă instanță egală în grad, mai multe declarații făcute de procurorul general Alexandr Stoianoglo, în cadrul unei emisiuni televizate.

Mai exact, avocații lui Șor au invocat că, la 20 iulie, în cadrul unei emisiuni televizate, procurorul general a făcut mai multe declaraţii „ce demonstrează în mod indubitabil că, desfăşurarea normală a procesului şi soluţionarea obiectivă, completă şi rapidă a cauzei penale nu poate fi asigurată de către CA Cahul, în asemenea mod, procurorul general a exercitat o presiune directă asupra judecătorilor din cadrul acestei instanţe”.

Apărătorii deputatului fugar mai spun că „asupra judecătorilor CA Cahul se fac presiuni necorespunzătoare, care își ating scopul prin mulțimea de abuzuri și decizii defavorabile adoptate de judecătorii CA Cahul”.

Magistrații CSJ au respins solicitarea apărătorilor lui Șor, ca fiind neîntemeiată. Colegiul penal al CSJ subliniază că motivele expuse în susţinerea cererii de strămutare, privind pretinsa imparțialitate a tuturor judecătorilor CA Cahul, mai cu seamă a celor care judecă cauza în privința lui Ilan Șor, sunt declarative, fără motive incontestabile și potrivit legii nu constituie temei de strămutare, deoarece circumstanțele indicate în cerere, nu cad sub incidența instituției strămutării judecării cauzei, astfel fiind indicate presiuni asupra judecătorilor CA Cahul fără a fi aduse probe incontestabile.

Reţinut în mai 2015, Ilan Şor a fost condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, dar instanţa a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va deveni definitivă.

La 12 februarie 2018, după aproape opt luni de blocaj la Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel (CA) Chișinău, dosarul de escrocherie și spălare de bani pe numele lui Șor a ajuns pe masa Curții de Apel Cahul. Soarta lui Șor în instanța de apel urmând a fi decisă de trei magistrați: Evghenii Dvurecenschi, Nina Veleva și Vitalie Movilă, ultimul fiind președinte al completului de judecată. Între timp Nina Veleva a demisionat din sistem și în dosarul lui Șor a fost înlocuită cu Tudor Berdilă.

Dosarul a fost transmis în gestiunea celor trei după ce președintele CA Chișinău, Ion Pleșca, a invocat la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) că în instanța pe care o conduce, care numără 56 de magistrați, dintre care 21 fac parte din Colegiul penal, nu sunt decât doi judecători compatibili pentru a examina cauza. Spre deosebire de CA Chișinău, la Cahul există doar un singur colegiu, format din două complete de judecători, care examinează atât cauze penale, cât și civile, comerciale și de contencios administrativ.

Ilan Șor, în privința căruia este aplicată interdicția de a părăsi țara, a apărut în spațiul public pentru ultima oară la 12 iunie 2019, în cadrul unei conferințe de presă. Se întâmpla cu două zile înainte ca PDM să cedeze puterea și să treacă în opoziție.

La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională.

La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar de atunci, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

La 23 august 2019, șeful oficiului INTERPOL din Republica Moldova declara pentru Ziarul de Gardă că Ilan Șor se află în Israel, stat al cărei cetățenie o deține.