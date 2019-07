DOC/ CA Chișinău se adresează guvernării și misiunilor diplomatice, după incidentul în dosarul Petic

Curtea de Apel Chișinău se arată îngrijorată de faptul că Inspectoratul General al Poliției (IGP) „intenționat sau neintenționat” nu a asigurat în măsura necesară ordinea și securitatea în cadrul examinării dosarului Petic și califică incidentul drept „imixtiune și presiune directă asupra completului care examinează dosarul”.

Îngrijorările referitor la situația „fără precedent” sunt expuse de conducerea Curții de Apel Chișinău într-o scrisoare pe care o adresează președintelui Igor Dodon, președintei Parlamentului, Zinaida Greceanîi, prim-ministrei, Maia Sandu, Consiliului Superior al Magistraturii și misiunilor diplomatice în R. Moldova.

Astăzi, 17 iulie, după ce magistrații de la CA Chișinău au respins cererea avocaților de a-l elibera din arest, Gheorghe Petic, ajutat de numărul mare de susținători prezenți la ședință, a ieșit din sala de judecată declarând că nu se mai întoarce la pușcărie. Petic a declarat că a plecat din fața magistraților pentru că Parlamentul a declarat la 8 iunie că R. Moldova este „stat capturat”.

După ce a fost convins de avocat să revină în sediul instanței, acesta a declarat că nu a avut intenția de a evada.

La 20 martie 2019, Gheorghe Petic, fost polițist de frontieră și lider al organizației teritoriale Ungheni a PPDA, a fost recunoscut vinovat de prima instanță pentru viol și condamnat la trei ani și șase luni de închisoare.

În cel de-al doilea dosar, Petic este acuzat de procurori de un act de huliganism agravant, pe care l-ar fi săvârșit în 2004.