Din ce cauză procurorei de caz care instrumentează schema „Laundromat” i-au fost restrase dosarele în care este vizat Veaceslav Platon. Mirandolina Suşiţcaia a fost delegată la o subdiviziune a PG

Conducătoarei grupului de urmărire penală pe dosarul „Laundromat”, Mirandolina Suşiţcaia i-au fost restrase dosarele în care este vizat controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, printr-o ordonanță a procurorului general interimar, Dumitru Robu.

„Au fost anumite dubii referitor la investigațiile pe care le-a făcut. Totodată, aparițiile în mass-media a unor întâlniri dubioase cu anumite personaje din dosar. Asta a pus la îndoială obiectivitatea și imparțialitatea dumneaei la efectuarea urmăririi penale pe aceste dosare. Din aceste considerente s-a decis să-i fie retrase dosarele ce țin de Veaceslav Platon și Laundromat”, a declarat pentru Ziarul de Gardă procurora responsabilă de comunicarea cu mass-media a Procuraturii Generale, Mariana Cherpec.

Procurorul general interimar a semnat și un ordin prin care procurora anticorupție Mirandolina Suşiţcaia a fost delegată în cadrul unei subdiviziuni a PG.

„Funcția dumneaei de bază este de procuror în Procuratura Anticorupție, dar pentru moment a fost delegată într-o subdiviziune a PG”, a precizat pentru ZdG Mariana Cherpec.

Schema de fraudă, denumită generic „Laundromat”, care se presupune a fi cea mai mare operațiune de „spălare” de bani din istorie, vizează zeci de persoane din anturajul politic, domeniul justiției și sectorul financiar-bancar din R. Moldova. După mai bine de șapte ani de la pornirea urmăririi penale în dosarul denumit generic „Laundromat”, organizatorii schemei nu au ajuns în fața justiției.

Deși în ancheta din Federația Rusă care se desfășura în paralel cu cea din R. Moldova a fost finalizată acum un an și s-a lăsat cu mandate de arest pe numele lui Veaceslav Platon și a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, care figurează ca organizatori ai operațiunii, dar și cu condamnarea Elenei Platon, sora controversatului om de afaceri, în R. Moldova dosarul „Laundromat” nu a ajuns la o finalitate.

În octombrie 2020, ZdG a scris despre faptul că cei cinci judecători vizați în dosarul „Laundromat” au revenit, oficial, în funcții. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au acceptat cererile acestora de repunere în funcțiile pe care le-au deținut până în septembrie 2016, cu achitarea salariilor pentru perioada în care au fost suspendați.

Cei cinci judecători au cerut reîncadrarea în funcții după ce procurorii anticorupție au emis ordonanțe prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a 13 foști și actuali judecători vizați în dosarul „Laundromat”, pentru învinuirea de complicitate la spălarea de bani, pe motiv că fapta nu a întrunit elementele infracțiunii. În una dintre aceste ordonanțe, acuzatoarea de stat Mirandolina Sușițcaia și-a motivat decizia de a-l scoate pe Sergiu Lebediuc de sub urmărire penală prin faptul că încheierea emisă anterior de judecător „a devenit irevocabilă prin neatacare, respectiv, până în prezent nu există o confirmare juridică a faptului că ordonanța judecătorească este contrară legii”, remarca procurora. Argumente similare se regăsesc și în celelalte ordonanțe remise de alți procurori, prin care judecătorii erau scoși de sub urmărire penală.