VIDEO/ Dosarul „Laundromat”: Episodul Elena Platon

Schema de fraudă, denumită generic „Laundromat”, care se presupune a fi cea mai mare operațiune de „spălare” de bani din istorie, vizează zeci de persoane din anturajul politic, domeniul justiției și sectorul financiar-bancar din R. Moldova.

După mai bine de șapte ani de la pornirea urmăririi penale în dosarul denumit generic „Laundromat”, organizatorii schemei nu au ajuns în fața justiției.

Deși în ancheta din Federația Rusă care se desfășura în paralel cu cea din R. Moldova a fost finalizată acum un an și s-a lăsat cu mandate de arest pe numele lui Veaceslav Platon și a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, care figurează ca organizatori ai operațiunii, dar și cu condamnarea Elenei Platon, sora controversatului om de afaceri, în R. Moldova dosarul „Laundromat” nu a ajuns la o finalitate.

Abia după reținerea surorii lui Platon la Moscova, Procuratura Generală anunța că aceasta este dată în căutare internațională și că pe numele ei se desfășoară urmărirea penală și în R. Moldova.

Deși Procuratura Anticorupție (PA), cea care gestionează dosarul, a refuzat să ofere detalii despre ancheta derulată pe numele ei, ZdG a intrat în posesia unei încheieri judecătorești din care aflăm că în dosarul deschis în anul 2014, Elena Platon este învinuită pentru spălare de bani, iar cauza penală a fost conexată la dosarul „Laundromat”.

În timp ce Viorel Morari, șeful suspendat al PA susține că, la situația 2019, „erau suficiente probe pentru a finaliza urmărirea penală” în dosarul „Laundromat” și că Veaceslav Platon ar figura ca organizator al schemei, cel din urmă susține că nu a fost niciodată audiat în acest sens și că, de fapt, ar fi acționat legal.

La sfârșitul lunii mai 2019, autoritățile rusești anunțau despre reținerea Elenei Platon la Moscova pentru implicare în așa numita schemă „Laundromat”, care a stat la baza „spălării” a zeci de miliarde de dolari din băncile din Federația Rusă prin sistemul bancar din R. Moldova în perioada 2010-2014. Sora controversatului om de afaceri Veaceslav Platon era cercetată pentru că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat, dar și pentru realizarea operațiilor de transferuri bănești în valută rusească sau străină, pe conturile persoanelor nerezidente, cu folosirea actelor de identitate false, în proporții deosebit de mari.

La distanță de două luni de la reținere, aceasta și-ar fi recunoscut vinovăția în participarea la „spălarea” unui miliard de dolari din Federaţia Rusă, iar în martie curent, Elena Platon a și fost condamnată la 10 ani de închisoare în Rusia, în dosarul „Laundromat”.

Ulterior, sora lui Platon a atacat cu apel sentința instanței, însă, deocamdată, procesul nu a ajuns la o finalitate.

Abia după ce au apărut informații despre reținerea Elenei Platon în Federația Rusă, autoritățile de la Chișinău au anunțat că ancheta în privința surorii lui Platon se desfășoară și în R. Moldova și că aceasta este anunțată, de fapt, în căutare internațională. Atunci PA a refuzat să ofere detalii despre cauza penală în care este vizată sora lui Platon, invocând că „datele urmării penale sunt confidențiale”.

Dintr-o încheie judecătorească în posesia careia a intrat ZdG, aflăm că, în 2017 pe numele Elenei Platon, magistrații au dispus aplicarea mandatului de arest preventiv pentru 30 de zile, ea fiind învinuită de spălare de bani și abuz de putere. Din respectivul document mai aflăm că urmărirea penală în privința surorii lui Platon a fost pornită de către PA la 14 februarie 2014.

În perioada în care banii de la băncile rusești erau „spălați” prin intermediul sistemului bancar moldovenesc, Elena Platon deținea funcția de șef al Departamentului Trezorerie de la „Moldindconbank”, instituție financiară prin intermediul căreia s-a și desfășurat întreaga operațiune. Astfel, potrivit procurorilor, „aceasta acționând în calitate de organizator al grupului criminal organizat, condus de către conducătorul organizației criminale, fratele său, Veaceslav Platon, în perioada octombrie 2010 și mai 2014, a coordonat și a dirijat comiterea infracțiunii de spălare de bani și abuz de serviciu alături de alți factori de decizie și angajați din cadrul băncii vizate în schemă”.

În document se arată că, Elena Platon acționând atât în calitate de intermediar a lui Veaceslav Platon cât și direct, a încasat, în temeiul mai multor ordonanțe judecătorești, la baza cărora au stat litigii fictive, și încheieri ale mai multor executori judecătorești, mijloace bănești în sumă de circa 22 miliarde de dolari din conturile corespondente ale băncilor din Federația Rusă deținute la „Moldindconbank”, comițând, în calitate de organizator, infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari și abuz de serviciu soldat cu urmări grave, în interesul organizației criminale.

Mai exact, sora lui Platon, având, potrivit fișei de post, misiunea de a gestiona numerarul în lei moldovenești și valută străină integral pe bancă, a organizat deschiderea centralizată de către mai multe instituții financiare din Federația Rusă a conturilor corespondente LORO (cont de corespondent deschis de o bancă unei alte bănci din țară sau străinătate prin care aceasta din urmă derulează o parte din operațiuni – n.r.), pentru a asigura funcționarea mecanismului de tranzitare a celor 22 de miliarde de dolari prin intermediul „Moldindconbank”. Tot ea, potrivit procurorilor, a dirijat și coordonat identificarea și determinarea mai multor persoane fizice să accepte să semneze contracte fictive de fidejusiune și să le atribuie calitatea de debitori în procedurile de executare.

Organele de anchetă menționează că „Elena Platon a asigurat împreună cu angajații companiei „Legal Triumf”, care, la fel, acționau în interesul organizației criminale conduse de Platon, modelarea unor tranzacții, în care companiile off-shore gestionate de Veaceslav Platon semnau contracte fictive de împrumut a mijloacelor financiare în proporții deosebit de mari, împrumuturi care erau garantate de către companii din Federația Rusă și cetățeni ai R. Moldova, numiți fidejusori, infiltrați intenționat pentru a putea atribui competența instanțelor naționale la examinarea cauzelor în caz de litigiu”.

Ulterior, se arată în document, pentru a putea încasa mijloace financiare indicate în ordonanțe și încheieri, Elena Platon ar fi ajuns la o înțelegere cu fratele său și cu reprezentanții instituțiilor financiare din Federația Rusă interesați în tranzitarea celor 22 miliarde de dolari și ar fi transmis, periodic, către personalul „Moldindconbank” informații despre sumele de bani care urmau să tranziteze banca prin conturile corespondente, inclusiv necesitatea încasării lor în baza ordonanțelor judecătorești și încheierilor executorilor judecătorești din R. Moldova.

În acest mod, prin intermediul angajaților băncii din Moldova, Elena Platon a asigurat încasarea mijloacelor bănești din conturile corespondente ale băncilor rusești în sumă cumulativă de 22 de miliarde de dolari. Conform procurorilor de la Chișinău, banii au ajuns inițial în conturile speciale ale executorilor din R. Moldova, iar ulterior au fost transferați către conturile companiilor nerezidente gestionate de către Veaceslav Platon, de unde au fost transferați în conturile a circa 2 500 companii din peste 80 de țări.

Deși au trecut mai bine de șapte ani de la inițierea cauzei penale, iar autoritățile din Federația Rusă au și condamnat-o, dosarul din R. Moldova în care este vizată Elena Platon nu a ajuns, deocamdată, pe masa magistraților. La solicitarea ZdG, despre etapa la care se află dosarul surorii lui Platon, PA a precizat că „respectiva cauză penală se află la etapa de urmărire penală, fiind conexată la dosarul denumit generic «Laundromat»”.

Schema de fraudă, denumită generic „Laundromat”, care se presupune a fi cea mai mare operațiune de „spălare” a banilor din istorie, a ajuns în atenția procurorilor anticorupție din R. Moldova în luna februarie 2014. De fapt, PA a inițiat o cauză penală pentru care au servit drept temei tranzacțiile financiare din sistemul bancar autohton din 14 februarie 2014, exact în ziua în care a fost pornită urmărirea penală și pe numele surorii lui Platon.

Potrivit lui Viorel Morari, șeful suspendat al PA, care a condus instituția în perioada 2016-2019, la situația anului 2019, în cadrul instituției, în ceea ce privește schemele din „Laundromat”, la faza urmăririi penale, rămăsese dosarul în care sunt vizați angajații „Moldindconbank”, în care figurau „cel puțin opt persoane”.

Întrebat despre cum a fost posibil ca Elena Platon să se eschiveze de răspundere și să plece în Federația Rusă, șeful suspendat al PA susține că „probabil nu s-au întreprins suficiente măsuri” sau că ar fi vorba despre scurgeri de informații.

Tot Viorel Morari afirmă că în respectivul dosar, „în calitate de organizator urma să aibă poziția Platon Veaceslav, care, de fapt, controla banca respectivă și datorită căruia a fost posibilă, de fapt, implementarea schemei date” și menționează că „trebuia să i se ofere statut de bănuit, ulterior de învinuit”. În acest context, deși susține că scopul procurorilor era de a identifica organizatorul și instigatorul operațiunii, susține că nu-și amintește despre statutul lui Platon din dosar, la situația din 2019, sau dacă acesta a fost audiat vreodată.

Totodată, șeful suspendat al PA susține că în anul 2019 erau „suficiente probe care ar fi permis procurorilor la acea etapă, finalizarea dosarului și trimiterea lui în instanța de judecată”, iar motivul pentru care acesta nu era transmis în instanță la acel moment ar fi fost „neexecutarea cererilor de comisii rogatorii din Federația Rusă”.

„În circumstanțele în care noi am trimis în instanța de judecată: judecători care au emis cu bună știință hotărâri ilegale, am trimis executori judecătorești care am constatat ilegalitatea acțiunilor lor, am trimis în judecată angajații Băncii Naționale a Moldovei, eu consider că la acea etapă erau suficiente probe pentru a finaliza urmărirea penală”, afirmă șeful suspendat PA.