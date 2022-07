Deputata Partidului Politic „ȘOR” Marina Tauber, în privința căreia procurorii au aplicat măsura preventivă sub formă obligatorie de a nu părăsi țara pe un termen de 60 de zile, fiind bănuită de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari în dosarul „frauda bancară”, a plecat în Israel. Procurorii i-au respins solicitarea de a părăsi țara, însă magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, i-au admis cererea.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, procurora Mariana Cherpec, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), a declarat că Tauber s-a adresat cu o cerere către procurorul de caz ca să îi permită deplasarea pentru o perioadă de timp peste hotarele țării, invocând anumite investigații medicale. Procurorul nu a dat curs cererii, refuzând admiterea acesteia.

Ulterior, potrivit procurorei, Tauber a contestat la judecătorul de instrucție aplicarea măsurii, unde a solicitat permisiunea de a se deplasa peste hotarele țării. Judecătorul de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, a admis cererea deputatei, rămasă fără imunitate parlamentară în luna mai curent, și i-a permis deplasarea peste hotarele țării până pe 20 iulie inclusiv.

După ce în spațiul public au apărut mai multe fotografii și informații că Tauber se află în Israel, aceasta a confirmat într-o postare pe pagina sa de Facebook că joi, 14 iulie, a zburat din Chișinău la Tel-Aviv „pentru a efectua o examinare medicală planificată”.

„(…)Scopul plecării mele în Israel este de a efectua o examinare medicală planificată. Precizez că am permisiunea de la instanța de judecată să părăsesc țara temporar și am acționat în strictă conformitate cu procedurile legale. Nu am fugit pe ascuns și nu am comis nicio ilegalitate. Nu am de gând să mă ascund de justiție, așa cum insinuează unii, și vă asigur că în curând, în termenele corespunzătoare voi reveni în R. Moldova. În ultima perioadă de timp, la fel având încuviințare, am mai părăsit țara și am revenit. Am mai spus și repet: nu am nimic de ascuns, iar învinuirile care mi se aduc sunt lipsite de orice fundament juridic, respectiv, eu sunt prima persoană interesată de a demonstra acest lucru pe toate căile legale”, a spus Tauber.