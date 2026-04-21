Nova Post lansează în Moldova o nouă aplicație mobilă, cu design modern și funcționalități extinse. De acum, clienții pot gestiona ușor procesul de livrare direct de pe smartphone — de la crearea expedierilor până la achitarea serviciilor.

Migrarea la noua aplicație face parte din procesul de integrare a Nova Post într-un sistem european unificat, deja disponibil în15 țări din Europa. În cadrul acestei transformări, compania a modernizat oficiile, flota auto și rețeaua de poștomate, a dezvoltat infrastructura digitală, a lansat un nou site multilingv și o aplicație mobilă unică pentru clienții din întreaga Europă.

Noua aplicație oferă mai mult control și flexibilitate în administrarea expedierilor, permițând utilizatorilor să:

creeze rapid și simplu expedieri;

achite livrarea direct în aplicație;

solicite curierul în câteva clicuri, indicând adresa de preluare, dimensiunile și greutatea coletului, precum și intervalul orar preferat;

urmărească expedierea în timp real prin funcția de tracking;

inițieze simplu returul expedierilor;

găsească rapid cele mai apropiate oficii și poștomate pe harta interactivă.

Prin această soluție digitală, Nova Post asigură un standard unitar de servicii pentru întreaga sa rețea europeană, indiferent de țara din care clienții expediază sau recepționează colete.

„Observăm cât de rapid evoluează nevoile clienților. Oamenii își doresc să gestioneze livrările direct de pe smartphone. Noua aplicație Nova Post oferă totul într-un singur loc — de la crearea expedierii până la urmărirea coletului în timp real. Aceasta face serviciile și mai rapide și mai convenabile, demonstrând că livrarea poate fi simplă, eficientă și sigură”, a declarat Serhii Shapran, CEO Nova Post Moldova.

După lansarea noii aplicații mobile, versiunea anterioară nu va mai funcționa. Pentru a continua să utilizeze serviciile Nova Post, clienții trebuie să instaleze aplicația actualizată, disponibilă în App Store și Google Play.