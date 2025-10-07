Curtea Constituțională a stabilit data în care va examina confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților

Curtea Constituțională (CC) va examina joi, 16 octombrie, sesizarea privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. Totodată, CC va fi instanța care se va pronunța în privința mandatelor partidului „Democrația Acasă”.

Ședința esta programată pentru ora 10:00.

Luni, 6 octombrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a prezentat Curții Constituționale procesul-verbal, raportul şi actele electorale cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților aleși.

Potrivit articolului 125 alin. (2) din Codul electoral, Curtea Constituțională confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor în termen de 10 zile de la primirea actelor electorale, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către organele electorale și instanțele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite de lege.

Comisia Electorală Centrală a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în cadrul ședinței din 5 octombrie. De asemenea, CEC a făcut publice datele privind centralizarea rezultatelor alegerilor, numărul de mandate atribuite fiecărui partid care a trecut pragul electoral dar și alte informații privind alegerile parlamentare.

Repartizarea mandatelor în viitorul Parlament va fi următoarea:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 55 de mandate;

Blocul Patriotic – 26 de mandate;

Blocul Alternativa – 8 mandate;

Partidul Nostru – 6 mandate;

Partidul Democrația Acasă – 6 mandate.

Din cele 1,6 milioane de voturi, fiecare partid care a trecut pragul electoral a acumulat:

PAS – 792 557 de voturi;

Blocul Patriotic – 381 984 de voturi;

Blocul Alternativa – 125 706 voturi;

Partidul Nostru – 97 852 de voturi;

Partidul Democrația Acasă – 88 679 de voturi.

CEC a examinat vineri, 3 octombrie, contestațiile depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Inspectoratul Național de Investigații prin care s-a cerut anularea înregistrării în cursa electorală a partidului „Democrația Acasă”. CEC a decis să transmită Curții Constituționale constatările sale în privința partidului „Democrația Acasă”, în partea ce ține de bloc electoral camuflat și promovarea inautentică pe TikTok, pentru ca CC să vină cu o decizie.