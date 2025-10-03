ULTIMA ORĂ Curtea Constituțională va DECIDE soarta partidului „Democrația Acasă”. CEC va prezenta un raport privind blocul camuflat și promovarea inautentică pe rețele

Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat contestațiile depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Inspectoratul Național de Investigații prin care s-a cerut anularea înregistrării în cursa electorală a partidului „Democrația Acasă”. CEC va transmite Curții Constituționale (CC) constatările sale în privința partidului „Democrația Acasă”, în partea ce ține de bloc electoral camuflat și promovarea inautentică pe TikTok, pentru ca CC să vină cu o decizie.

La fel, partidul ar urma să fie lipsit, timp de un an, începând cu luna noiembrie, de alocațiile de la bugetul de stat pentru rezultatul obținut la alegerile parlamentare. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel.

„Se impune ca măsură de sancționare aplicarea unei măsuri severe, prevăzute de lege, pentru a proteja integritatea scrutinului. (…) Validarea mandatelor de către Curtea Constituțională poate fi făcută numai după elucidarea completă a tututor circumstanțelor semnalate și aplicare a sancțiunilor legale corespunzătoare: anularea înregistrării concurentului electoral în contextul constatării de participare coordonată și concertată în cadrul unui bloc electoral camuflat cu un alt concurent electoral reprezintă o provocare majoră pentru corectitudinea procesului electoral. (…) Sancțiunea nu poate fi aplicată și nu poate fi inițiată la această etapă de către CEC, odată ce ziua alegerilor a avut loc. Urmează Curtea Constituțională să se expună pe acest aspect„, a declarat vicepreședintele CEC.

„Conform Codului Electoral, în materiale electorale nu pot fi utilizate persoane oficiale străine care afectează regimul constituțional. George Simion se află pe lista de persoane indezirabile. Comisia a solicitat SIS informații despre condițiile interdicției. SIS a declarat că există informații că persoana respectivă a desfășurat, desfășoară ori intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională, ordinea și securitatea publică a R. Moldova (…) S-a confirmat existența unor conturi false care promovează partidul Democrația Acasă„, a declarat Pavel Postica în motivarea CEC.

„Raportul financiar nu include banii pentru promovarea pe rețelele sociale. (…) Comisia a atestat că, în perioada 14-28 septembrie, 14 conturi au postat materiale care promovau imaginea partidului, având în total 400 de mii de urmăritori. (…) Contul oficial al partidului a fost de 3,9 de milioane de vizualizări (…). Partidul a beneficiat de o promovare coordonată prin intermediul mijloacelor digitale neautentice, implicând conturi false și redistribuiri masive în care au fost implicate persoane oficiale străine declarate indezirabile pe teritoriul R. Moldova. În raportul privind finanțarea campaniei lipsesc orice informații despre cheltuielile legate de elaborarea, producerea și difuzarea spoturilor de promovare electorală, dar și cheltuielile suportate de terți în interesul candidatului”, a precizat vicepreședintele CEC.

La CEC au fost depuse mărturii de către Nicolae Sprincean, numărul 18 din lista de candidați a partidului Democrația Acasă la funcția de deputat. Martorul Sprincean s-a referit la clipuri video filmate în Lomabardia, Italia, videouri de susținere a Partidului Democrația Acasă.

Un alt martor audiat de CEC a fost numărul 6 pe lista Democrației Acasă, Alexandru Verșinin, în legătură cu un cont pe TikTok sub numele „Politica fără idioți”. Verșinin a fost întrebat despre un spot video postat pe acest canal și despre resursele care au fost utilizate pentru crearea acestuia. Verșinin a spus că este „creația mea” și că „n-am cheltuit niciun cent pentru el”.

Vasile Costiuc a declarat că a depus o cerere către Curtea de Apel Centru prin care să fie anulată decizia CEC de a sancționa cu avertisment formațiunea politică, care n-a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele de socializare. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a menționat că hotărârea CEC este executorie și poate fi anulată doar după intrarea în vigoare a unei hotărâri judecătorești definitive, astfel, depunerea unei cereri nu poate avea influență asupra mersului ședinței CEC, a precizat Postica.

Ce s-a contestat?

Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a obținut 5,62% dintre sufragii în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, peste pargul electoral de 5%. Contestația PAS vizează un video publicat pe rețelele sociale de George Simion, liderul partidului AUR din România, prin care acesta îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 pentru formațiunea condusă de Vasile Costiuc.

Sesizarea se raportează la art. 70 alin. (4) din Codul Electoral:

„Se interzice în materialele de agitație electorală și în publicitatea electorală să vizeze persoane oficiale străine, dacă acestea duc la contestarea și defăimarea statutului și a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, precum și alte manifestări ce atentează la regimul constituțional”, se arată în contestația depusă de PAS.

Tot PAS precizează că „George Simion, potrivit deciziei luate de către Serviciul de Informații și Securitate (SIS) într-un dosar care este secretizat, există indicații că persoana respectivă a desfășurat, desfășoară ori intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională, ordinea și securitatea publica a R. Moldova”. În consecință, în februarie 2024, SIS a dispus interzicerea accesului acestuia în Republica Moldova pentru încă 5 ani.

Reprezentanții PAS avertizează că implicarea lui George Simion în campania electorală din R. Moldova reprezintă un risc major de influență externă și de subminare a integrității scrutinului. „Chiar și din afara țării, este un lider politic vocal, cu o susținere considerabilă și o prezență online agresivă”, se menționează în contestație.

Din aceste motive, PAS solicită anularea înregistrării în cursa electorală a PPDA.

În aceeași ședință, CEC urmează să examineze și sesizarea venită din partea INI, care semnalează posibile acțiuni ilegale întreprinse pentru promovarea partidului condus de Vasile Costiuc.

În document, INI face trimitere atât la investigațiile organizației „Expert Forum”, cât și la relatări din presă.

„Potrivit articolelor de presă, rețeaua prezintă indicii clare de comportament inautentic, cu 993 de conturi de tip „bot” care urmăresc sistematic aceleași profiluri politice, folosind astfel tehnici de manipulare a opiniei publice prin publicitate politică directă și indirectă în mediul online”, se menționează în sesizarea depusă de INI.

În total, videoclipurile au acumulat câteva milioane de vizualizări, se arată în sesizarea depusă de INI.

De asemenea, instituția a analizat conținutul postărilor publicate de liderul partidului, Vasile Costiuc, pe TikTok și Facebook. INI constată că acestea conțin numeroase tentative de manipulare și dezinformare a opiniei publice, precum și o strategie repetitivă de victimizare.

„Spre exemplu, la data de 6 septembrie 2025 cet. Costiuc Vasile a postat pe pagina sa de Facebook un filmuleț, în care declară că Poliția ar fi ridicat și parcat la parcarea specială autobusul cu n/î NMW368. Potrivit răspunsului la interpelare parvenit la 30.09.2025 de la SRL „Magda Tur”, vehicului de model Mercedes cu n/ă NMW368, la data de 06.09.2025, nu a fost supus procedurii de ridicare și aducere la parcarea specială”, se menționează în sesizare.

Recent, PPDA, condus de Vasile Costiuc, a fost sancționat cu avertisment de către CEC. Măsura a fost luată în ședința de miercuri, 1 octombrie, a CEC. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a declarat că formațiunea politică n-a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele de socializare.