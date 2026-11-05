Comisia Vetting propune ca judecătorul Vasile Nogai să nu promoveze evaluarea externă. Fostul președinte al Judecătoriei Drochia a fost reevaluat după un alt raport negativ

Comisia de evaluare a judecătorilor scrie că judecătorul Vasile Nogai, fost președinte al Judecătoriei Drochia, nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege și a propus Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca magistratul să nu promoveze evaluarea externă.

Nogai a trecut prin procedura de reevaluare. În evaluarea inițială, Comisia a decis că judecătorul Nogai nu întrunește criteriile de integritate și a propus nepromovarea acestuia. Ulterior, CSM a dispus reevaluarea judecătorului.

„Raportul de reevaluare a fost transmis CSM spre examinare și adoptarea unei decizii, fiind comunicat, totodată, și subiectului evaluării. În continuare, CSM urmează să analizeze constatările Comisiei și să decidă asupra acceptării sau respingerii raportului. Raportul de evaluare inițială și raportul de reevaluare vor fi publicate după expirarea termenului de contestare a deciziei CSM sau, după caz, după pronunțarea unei hotărâri definitive de către Curtea Supremă de Justiție”, a precizat Comisia de evaluare a judecătorilor.

Reevaluarea lui Vasile Nogai a vizat prețurile diminuate declarate la achiziționarea unor mijloace de transport, anumite elemente privind cheltuielile de consum ale populației utilizate în analiza financiară, precum și aspecte referitoare la o posibilă avere nejustificată pentru anii 2013, 2015, 2018 și perioada 2021–2023. Pe dimensiunea integrității etice, judecătorului i-au fost adresate întrebări privind circumstanțele unor posibile conflicte de interese nedeclarate, a scris anterior Comisia.

În februarie 2015, Nogai a fost desemant pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Glodeni, începând cu data de 10 februarie 2015, până la anularea suspendării sau pronunţării unei hotărâri definitive de către instanţa de judecată. În decembrie 2016 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Drochia, sediul Glodeni, pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017. La 8 septembrie Vasile Nogai a fost numit în funcția de președinte al Judecătoriei Drochia, pe un termen de patru ani, iar în mai 2022, a fost desemnat pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție supleant.



