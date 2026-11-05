Proiectul opoziției privind inițierea procedurii de suspendare din funcție a președintei nu va fi introdus pe ședința Parlamentului. Grosu: „intenția a fost dictată de un centru de comandă unic de la Moscova”

Biroul Permanent al Parlamentului a respins introducerea pe zi al ședinței Legislativului proiectul de inițiere a procedurii de suspendare din funcție a președintei R. Moldova, Maia Sandu, anunță liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu. Potrivit lui Grosu, intenția de a o da jos pe președinta Maia Sandu a fost dictată de „un centru de comandă unic de la Moscova.

„Opoziția a dreptul să inițieze o astfel de procedură și noi respectăm acest drept, pentru că anume acest tip de stat democratic vrem să-l construim și să-l păstrăm, încă nu putem accepta acuzații rușinoase, lipsite de temei, doar pentru că așa e ordinul de la Moscova . Documentul a fost analizat atent, inclusiv sub aspect juridic și nu va fi acceptat pe agenda Parlamentului. Ce îți dorește opoziția prin a suspenda din funcție pe președintă? Își dorește ca drumul spre Uniunea europeană să fie blocat, curățarea justiției să fie oprită, reformele de modernizare a țării să fie întrerupte, banii europeni să nu mai vină, să fim slabi și neajutorați ca stat”, a declarat Igor Grosu.

Pe 29 septembrie, 46 de deputați din opoziția parlamentară au semnat proiectul de inițiere a procedurii de suspendare din funcție a președintei.

„Constatăm degradarea semnificativă a situației generale din țară pe plan social, economic și politic. (…) Condamnăm modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin încălcarea principiului separației puterilor în stat și prin arogarea abuzivă de către președinte a competențelor celorlalte ramuri ale puterii de stat. (…) Bazându-ne pe asta, inițiem procedura de suspendare din funcție a președintei R. Moldova, Maia Sandu”, a declarat Ion Chicu.

Într-o reacție Președinția a precizat atunci: