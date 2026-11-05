Proiectul opoziției privind inițierea procedurii de suspendare din funcție a președintei nu va fi introdus pe ședința Parlamentului. Grosu: „intenția a fost dictată de un centru de comandă unic de la Moscova”
Biroul Permanent al Parlamentului a respins introducerea pe zi al ședinței Legislativului proiectul de inițiere a procedurii de suspendare din funcție a președintei R. Moldova, Maia Sandu, anunță liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu. Potrivit lui Grosu, intenția de a o da jos pe președinta Maia Sandu a fost dictată de „un centru de comandă unic de la Moscova.
„Opoziția a dreptul să inițieze o astfel de procedură și noi respectăm acest drept, pentru că anume acest tip de stat democratic vrem să-l construim și să-l păstrăm, încă nu putem accepta acuzații rușinoase, lipsite de temei, doar pentru că așa e ordinul de la Moscova .
Documentul a fost analizat atent, inclusiv sub aspect juridic și nu va fi acceptat pe agenda Parlamentului. Ce îți dorește opoziția prin a suspenda din funcție pe președintă? Își dorește ca drumul spre Uniunea europeană să fie blocat, curățarea justiției să fie oprită, reformele de modernizare a țării să fie întrerupte, banii europeni să nu mai vină, să fim slabi și neajutorați ca stat”, a declarat Igor Grosu.
Pe 29 septembrie, 46 de deputați din opoziția parlamentară au semnat proiectul de inițiere a procedurii de suspendare din funcție a președintei.
„Constatăm degradarea semnificativă a situației generale din țară pe plan social, economic și politic. (…) Condamnăm modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin încălcarea principiului separației puterilor în stat și prin arogarea abuzivă de către președinte a competențelor celorlalte ramuri ale puterii de stat. (…) Bazându-ne pe asta, inițiem procedura de suspendare din funcție a președintei R. Moldova, Maia Sandu”, a declarat Ion Chicu.
Într-o reacție Președinția a precizat atunci:
„Președinta Maia Sandu a obținut încrederea a peste 930 000 de cetățeni pentru a menține pacea și securitatea în R. Moldova și a asigura direcția europeană de dezvoltare. Președinta Maia Sandu își va continua mandatul încredințat de cetățeni, inclusiv pentru a proteja ordinea constituțională, democrația și libertatea tuturor”.