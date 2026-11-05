Lilian Deliu, fost funcționar la Ministerul Justiției, găsit vinovat de trafic de influență. A pretins 10 mii de euro pentru obținerea unei autorizații

Fostul șef al Direcției profesii și servicii juridice din cadrul Ministerului Justiției, Lilian Deliu, a fost găsit vinovat de trafic de influență. Acesta a pretins 10 mii de euro de la un bărbat, după ce a promis că-l va ajuta să obțină autorizația de administrator autorizat, susținând că are influență asupra membrilor comisiei responsabile de organizarea examenului de calificare. Sentința a fost pronunțată pe 16 octombrie 2026, de judecătoarea Liliana Cușcă, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Deși traficul de influență comis de Deliu a fost atribuit în categoria infracțiunilor grave, instanța i-a stabilit o pedeapsă sub formă de amendă în valoare de 125 de mii de lei și a dispus confiscarea a circa 130 de mii de lei, echivalentul banilor primiți. De asemenea, a fost menținut sechestrul asupra a două terenuri care îi aparțin fostului funcționar.

Contactat de ZdG, avocatul lui Lilian Deliu, Ruslan Vasilica, a declarat că nu poate oferi o reacție fără acordul clientului său, menționând că va reveni cu un comentariu, lucru care însă nu s-a întâmplat până la publicarea materialului. Redacția l-a contactat și pe Lilian Deliu, care nu a răspuns la telefon.

Potrivit procurorilor, în 2021, Lilian Deliu a aflat că Nicolae Botnariuc dorea să obțină autorizația de administrator autorizat. Astfel, fostul funcționar i-ar fi spus că are influență asupra membrilor Comisiei de autorizare și disciplină din cadrul Ministerului Justiției și că îi poate convinge să-l promoveze la examenul de calificare. În schimbul ajutorului, ar fi cerut 10 mii de euro.

În septembrie 2021, cei doi s-au întâlnit la restaurantul „Jolly Alon” din Chișinău. Potrivit acuzării, Deliu a primit atunci cinci mii de dolari, iar ulterior, încă 2350 de dolari. Restul de patru mii de euro urma să fie achitat după obținerea autorizației.

„Nici nu cunoaște ce este traficul de influență”

În instanță, Lilian Deliu nu și-a recunoscut vina. Acesta a declarat că l-a cunoscut pe Nicolae Botnariuc prin intermediul unui cunoscut comun și că banii primiți erau, de fapt, un împrumut. Deliu a explicat că, în acea perioadă, avea probleme financiare.

„Botnariuc Nicolae l-a întrebat de ce sumă are nevoie și că îi acordă suma de 6 000 euro, dar cu condiția că scrie recipisă. El nu își amintește dacă i-a dat o parte din sumă, dar la a doua tranșă oferită ca împrumut, Botnariuc Nicolae i-a solicitat să scrie recipisă. El (Deliu Lilian) a fost de acord, a menționat că nu se ascunde și să încheie contract de împrumut la notar, la care Botnariuc Nicolae a zis că nu este nevoie deoarece nu vrea să achite impozite. Un aspect important este că dumnealui i-a comunicat că are nevoie ca acești bani să-i extragă din Cripto valută. Dar, din câte cunoaște, în Republica Moldova aceasta nu este reglementată la nivel de prevederi legale”, se arată în sentință.

Deliu a mai declarat că nu i-a promis lui Botnariuc că va interveni pe lângă membrii comisiei, ci doar i-a explicat procedura legală de admitere în profesia de administrator autorizat.

„Niciodată nu i-a spus că va influența pe X sau Y și o să obțină licența. I-a explicat că există comisii, se face metodica care este coordonată cu Ministerul Justiției și Ministerul Economiei, ulterior se acreditează universitățile, se fac cursuri, se depune cereri și se trec examenele”, se arată în decizia instanței.

Deliu a confirmat însă că l-a însoțit pe Botnariuc la președintele Uniunii Administratorilor Autorizați, Ion Popa, pentru a afla mai multe despre organizarea cursurilor și a examenelor de calificare.

„La insistența lui Botnariuc Nicolae, a mers la președintele Uniunii Administratorilor Autorizați, domnul Popa Ion, care la fel a confirmat același lucru și că trebuie de așteptat să fie constituită comisia, există o procedură. Despre careva influență sau bani nu s-a discutat”, a menționat Deliu în ședința de judecată.

Totodată, Deliu a susținut că Botnariuc ar fi început să-l amenințe cu o plângere la Procuratură după ce a expirat termenul în care trebuia să restituie împrumutul.

„Pe 1 martie expira recipisa și Botnariuc Nicolae i-a scris că dacă, până la sfârșitul lunii nu întoarce datoria, atunci merge la Procuratură și depune plângere pe el. Ulterior, din nou cu șantaj precum că dacă el (Deliu Lilian) a decis să se ascundă, atunci va depune luni plângere la Procuratură pentru trafic de influență”, se arată în sentință.

Fostul funcționar a insistat că „niciodată nu s-a ocupat de trafic de influență, nici nu cunoaște ce este traficul de influență. Dacă avea intenția de a face trafic de influență, o făcea de la început”.

Deliu a mai declarat că, neavând bani pentru a restitui datoria, i-a propus lui Botnariuc să-i ofere drept garanție două terenuri sau un automobil, însă acesta ar fi refuzat.

Botnariuc: „6000 de euro trebuie să-ți dau și 4000 de euro când am licența”

În timpul procesului, instanța a examinat și înregistrările discuțiilor dintre Lilian Deliu și Nicolae Botnariuc. Potrivit stenogramelor, cei doi au discutat despre o sumă totală de 10 mii de euro. Din aceasta, șase mii de euro urmau să fie achitați inițial, iar restul de patru mii, după obținerea autorizației.

„6000 de euro trebuie să-ți dau și 4000 de euro când am licența”, i-a spus Botnariuc lui Deliu.

În aceeași discuție, Deliu a făcut referire la suma care mai trebuia achitată din prima tranșă: „noi cum am vorbit «nedostace» 2350 la ziua de azi”.

Instanța a analizat și alte mesaje în care fostul funcționar îi cerea lui Botnariuc să îi transmită banii.

„Poate găsești tu 2350 de baxuri (dolari n.r.) până la 12-00” și „frate eu trei zile din urma ta umblu” sunt câteva dintre replicile lui Deliu.

De asemenea, acesta i-ar fi promis lui Botnariuc că, dacă nu reușește să-l ajute să obțină licența, îi va restitui banii sau îi va oferi în schimb un teren.

În august 2022, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul lui Lilian Deliu. Aceștia au ridicat două file cu notițe scrise de mână, pe care apăreau mențiunile „Bani să-mi dea” și „N. Botnariuc 4000 €”.

Totodată, la dosar a fost anexată și o recipisă din 12 septembrie 2021, prin care Deliu confirma că a primit de la Botnariuc șase mii de euro cu titlu de împrumut, pentru o perioadă de șase luni.

Președintele Uniunii Administratorilor Autorizați: „Deliu Lilian a prezentat cererea și a insistat să o înregistreze”

Audiat în instanță, Ion Popa, președintele Uniunii Administratorilor Autorizați, a confirmat că Lilian Deliu și Nicolae Botnariuc l-au vizitat pentru a se informa despre procedura de admitere.

Acesta a explicat că, la acel moment, programa de formare profesională nu era aprobată și că nu puteau fi organizate examene de calificare.

Potrivit declarațiilor sale, Deliu a revenit ulterior singur, cu o cerere de înscriere la cursuri în numele lui Botnariuc, și a insistat ca documentul să fie înregistrat, deși nu fusese anunțat niciun concurs.

„El (Popa Ion) i-a comunicat că nu are rost, deoarece nu este anunțat nici un concurs, însă Deliu Lilian a insistat să o lase și să-l anunțe după ce va fi inițiat concursul (…) La întrebarea procurorului «Cine a insistat să înregistrați această cerere», a răspuns că Deliu Lilian a prezentat cererea și a insistat să o înregistreze”, se arată în sentință.

Cu toate acestea, Ion Popa a declarat că Deliu nu i-a cerut să-i ofere lui Botnariuc vreun avantaj sau să-l favorizeze. Întrebat de instanță dacă fostul funcționar ar fi putut influența comisia, Popa a răspuns că nu crede că acest lucru era posibil.

„A răspuns că Deliu Lilian i-a comunicat doar despre faptul că a discutat cu cineva de la Ministerul Justiției și în curând va fi aprobată programa, dar despre careva influență sau că cunoaște pe cineva din comisie nu i-a comunicat acestuia”, potrivit declarațiilor făcute de Ion Popa în instanță.

Judecătoarea: „Recipisa, analizată în contextul întregului material probator, nu este suficientă”

După examinarea probelor, judecătoarea Liliana Cușcă a respins versiunea lui Deliu potrivit căreia banii primiți reprezentau un împrumut și l-a găsit vinovat de trafic de influență.

Instanța a constatat că, deși există o recipisă semnată de fostul funcționar, aceasta nu demonstrează, de una singură, că banii au fost oferiți cu împrumut.

„Simpla sa existență și împrejurarea că acesta poartă data de 12.09.2021 nu sunt suficiente, prin ele însele, pentru a demonstra că suma menționată în recipisă reprezintă în realitate un împrumut și că aceasta constituie explicația veridică a transmiterii banilor (…) Prin urmare, instanța apreciază că recipisa, analizată în contextul întregului material probator, nu este suficientă pentru a demonstra, în mod concludent, existența unui împrumut de 6.000 euro și, respectiv, pentru a răsturna celelalte concluzii rezultate din probele administrate”, se menționează în hotărâre.

Deși traficul de influență comis de Deliu a fost atribuit în categoria infracțiunilor grave, instanța l-a pedepsit doar cu o amendă.

„Reieșind din circumstanțele cazului, având în vedere că inculpatul Deliu Lilian a comis infracțiunea, care face parte din categoria celor grave, nu a recunoscut vina, nu s-a căit de cele comise, are la întreținere două persoane (un copil minor și mama acestuia) (…) instanța consideră necesar de a-i aplica inculpatului Deliu Lilian (…) o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2500 unități convenționale”, se arată în sentință.

Astfel, prin sentința din 16 octombrie 2026, Lilian Deliu a fost pedepsit cu o amendă de 125 de mii de lei pentru trafic de influență.

Instanța a mai dispus confiscarea în folosul statului a 129 950,94 lei, echivalentul celor 7350 de dolari primiți de la Nicolae Botnariuc. De asemenea, a fost menținut sechestrul asupra a două terenuri care îi aparțin fostului funcționar.

Sentința nu este definitivă și a putut fi contestată la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

Totuși, ZdG nu a identificat pe portalul instanțelor de judecată contestarea deciziei. Totodată, redacția l-a contactat pe avocatul Ruslan Vasilica, care l-a reprezentat pe Lilian Deliu, pentru o reacție, însă acesta a declarat că nu poate comenta fără acordul clientului său. Deși a menționat că va reveni, avocatul nu a mai făcut acest lucru până la publicarea materialului și nu a răspuns la apelurile ZdG. Redacția l-a contactat și pe Lilian Deliu, care nu a răspuns la telefon.

Cine este Lilian Deliu

Lilian Deliu deține licență de avocat din anul 2007. Anterior, a lucrat în calitate de consilier în Secretariatul Parlamentului, în perioada guvernării Partidului Democrat,și a fost reprezentant al formațiunii în Comisia Electorală Centrală. În 2015, când Ministerul Justiției era condus de Vladimir Cebotari, Deliu a fost numit șef al Direcției profesii și servicii juridice, însă a părăsit ministerul odată cu plecarea lui Cebotari.

La 22 decembrie 2020, Guvernul condus de Ion Chicu l-a desemnat pe Lilian Deliu în funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției. Totuși, hotărârea de numire nu a ajuns să fie semnată, întrucât pe 31 decembrie premierul Chicu a demisionat.

Pe 23 august 2022, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul lui Lilian Deliu și la biroul președintelui Uniunii Administratorilor Autorizați. Deliu a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de trafic de influență. Dosarul penal a fost deschis în mai 2022, în urma unui denunț depus de Nicolae Botnariuc. În martie 2023, Procuratura Anticorupție a anunțat că a finalizat urmărirea penală și a trimis cauza în judecată.