LIVE TEXT Armata rusă a atacat infrastructura energetică din regiunea Mîkolaiiv. Război în Ucraina, ziua 1717

UPDATE 9:58 Armata rusă a atacat o facilitate de infrastructură energetică din regiunea Mîkolaiiv, folosind o dronă de atac de tip „Geran”, a raportat Administrația Militară Regională Mîkolaiiv.

De asemenea, forțele ruse au direcționat o dronă FPV și un vehicul aerian neidentificat de tip „Molnia” către comunitatea Kuțurub din raionul Mîkolaiiv. În urma atacului, o anexă a fost avariată în satul Dmîtrîvka.

Anterior, o rachetă de croazieră rusească Kh-101 neexplodată a fost descoperită recent în raionul Voznesensk din regiunea Mîkolaiiv.

8:03 Un incendiu a izbucnit la o rafinărie de petrol din sudul Rusiei, în urma unui atac cu drone ucrainene care a provocat explozii și incendii în mai multe zone ale țării în noaptea de 5 spre 6 noiembrie, potrivit canalelor de monitorizare, scrie Kyiv Independent.

Incendiul a izbucnit la rafinăria de petrol Afipski, din regiunea Krasnodar, conform canalului ucrainean Exilenova Plus. O nouă serie de atacuri ar fi vizat instalația în primele ore ale dimineții, iar explozii suplimentare au fost raportate în apropierea orașului Krasnodar. Explozii și incendii au fost semnalate și în Republica Adîgheia, aflată în apropiere, potrivit aceleiași surse.

Rafinăria Afipski, una dintre cele mai mari din regiune, a fost inclusă în aprilie pe lista sancțiunilor Uniunii Europene pentru rolul său în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Ucraina atacă în mod regulat obiective militare și infrastructură de pe teritoriul Rusiei și din zonele ocupate, în încercarea de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

În noaptea de 4 spre 5 noiembrie, o rafinărie de petrol din Riazan ar fi fost vizată de un atac cu drone. Pe rețelele sociale au circulat imagini care ar arăta explozii și un incendiu de amploare în apropierea instalației.

Totodată, în noaptea de 3 spre 4 noiembrie, o dronă a lovit un centru logistic al companiei ruse de comerț online Ozon, în Republica Adîgheia.

„Centrul nostru logistic din Republica Adîgheia a fost atacat de o dronă. Am evacuat imediat toți angajații și, deocamdată, nimeni nu a fost rănit. A izbucnit un incendiu, iar serviciile de urgență se află la fața locului”, a transmis compania într-un comunicat.

Ozon și concurentul său Wildberries au fost vizate de atacuri ale forțelor ucrainene în ultimele luni. Cele două companii reprezintă o parte importantă a economiei ruse, ecosistemele lor contribuind, potrivit Kyiv Independent, cu aproximativ 8,5% la PIB-ul Rusiei.