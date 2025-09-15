Comisia de evaluare a integrității nu a identificat dubii în privința președintei interimare a Judecătoriei Strășeni. Magistrata Angela Bostan, din nou în fața Comisiei pentru a fi audiată

Comisia de evaluare a judecătorilor a anunțat că nu a identificat dubii privind integritatea financiară sau etică a președintei interimare a Judecătoriei Strășeni, Dorina Croitor. Magistrata este prima persoană audiată dintre președinții și vicepreședinții de judecătorii, precum și persoanele care au exercitat interimatul acestor funcții timp de cel puțin un an în ultimii cinci ani.

Comisia a desfășurat luni, 15 septembrie, noi audieri publice în cadrul procesului de verificare a integrității magistraților și a candidaților la funcții în organele de autoadministrare judecătorească.

Conform unui comunicat de presă, pe parcursul audierilor de luni au fost examinate trei cazuri:

„Judecătoarea Dorina Croitor, de la Judecătoria Strășeni, a fost invitată la o audiere, fiind evaluată în virtutea funcției sale de fostă vicepreședintă interimară a instanței. Procedura s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 252/2023, care stabilește criteriile de integritate aplicabile judecătorilor. În urma verificărilor, Comisia nu a identificat dubii privind integritatea financiară sau etică a magistratei. În cadrul ședinței, aceasta a confirmat corectitudinea informațiilor prezentate pe parcursul evaluării.

Avocatul Denis Lesnic, candidat la funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor, a fost audiat în baza Legii nr. 26/2022. Întrebările Comisiei au vizat posibila existență a unei averi nejustificate pentru perioadele 2010–2011 și 2023–2024, precum și aspecte privind activitatea cabinetului său de avocatură și cheltuielile de deplasare asociate activității cabinetului.

Judecătoarea Angela Bostan (Curtea de Apel Centru) a fost audiată în cadrul unei proceduri de re-evaluare, dispusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Magistrata a răspuns întrebărilor membrilor Comisiei referitoare la aspectele indicate de CSM în hotărârea prin care a dispus re-evaluarea. Întrebările membrilor Comisiei au vizat sursele de finanțare pentru achiziția a două automobile și a unui apartament”.

Marți, 16 septembrie, Comisia va continua audierile cu examinarea unui nou caz de re-evaluare și cu audierea repetată a unui judecător de la Curtea de Apel Sud, repartizat întregii Comisii după ce completul inițial nu a ajuns la consens.

La începutul lunii mai, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a notificat despre inițierea procedurii de vetting toți președinții și vicepreședinții de judecătorii, precum și persoanele care au exercitat interimatul acestor funcții timp de cel puțin un an în ultimii cinci ani. Potrivit listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii, aproape 30 de judecători care au deținut funcții de conducere în sistemul judecătoresc în ultimii ani vor fi supuși evaluării externe. Aceștia reprezintă ultima categorie de judecători vizată de evaluarea externă.

Pe 2 mai, Comisia a transmis notificări către 24 de judecători, prin care aceștia au fost informați despre începerea procedurii de vetting și au primit spre completare primele documente necesare pentru procesul de evaluare. Alți trei judecători din aceeași categorie se află deja în proces de evaluare sau au fost evaluați în calitate de judecători ai curților de apel.