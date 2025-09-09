Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță o nouă rundă de audieri publice: un judecător de la Curtea de Apel Sud urmează să se prezinte repetat, după ce nu a existat un consens în privința evaluării sale

Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura, la începutul săptămânii viitoare, o nouă rundă de audieri publice. Audierile vor viza două cazuri transmise la reevaluare de Consiliul Superior al Magistraturii, precum și cazul unui judecător de la Curtea de Apel Sud, invitat repetat la audieri în fața întregii Comisii, după ce completul desemnat inițial nu a reușit să ajungă la un consens. Este vorba despre magistratul Dmitrii Fujenco.

În această rundă va fi audiat și un avocat, candidat la funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor. De asemenea, va fi audiată o vicepreședintă de instanță de fond.

Până la începerea audierilor, subiecții pot solicita, conform procedurii, acces la toate materialele acumulate de Comisie pe parcursul evaluării sau reevaluării. Cererea se transmite electronic, iar dosarele de evaluare includ toate informațiile colectate, inclusiv petițiile primite de la cetățeni.

Audierile vor începe luni, 15 septembrie 2025, cu următorul program:

15:00 – Dorina Croitor, judecătoare, fostă vicepreședintă interimară a Judecătoriei Strășeni

15:30 – Denis Lesnic, avocat, candidat la funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor

16:30 – Angela Bostan, judecătoare, Curtea de Apel Centru (caz de reevaluare)

Marți, 16 septembrie 2025, programul preliminar continuă cu:

16:30 – Olga Cojocaru, judecătoare, Curtea de Apel Centru (caz de reevaluare)

17:30 – Dmitrii Fujenco, judecător, Curtea de Apel Sud

Judecătorul Dmitrii Fujenco a fost numit la Curtea de Apel Sud în septembrie 2018. Acesta a fost audiat de Comisia de Evaluare a Judecătorilor în luna iunie. Cazul judecătorului Fujenco a fost distribuit spre evaluarea Completului A al Comisiei. Membrii completului – Andrei Bivol, Lavly Perling și Lilian Enciu – au adresat judecătorului mai multe întrebări de clarificare legate de aspecte de integritate financiară. Discuțiile s-au concentrat pe clarificarea unor aspecte legate de o posibilă avere nejustificată, înregistrată în anii 2012, 2013, 2015 și 2017. De asemenea, au fost analizate circumstanțele utilizării unui apartament, inclusiv natura juridică a folosinței.

Dmitrii Fujenco a făcut parte din completul de judecată care a admis, la 28 iunie 2023, apelul declarat de avocatul magistratei suspendate de la Curtea de Apel Chișinău Liubovi Brînza. Instanța de Apel de la Comrat a hotărât achitarea acesteia, învinuită în baza art. 325 alin. (3) lit. a1) Cod penal (episod numit convențional Scarlat), „pe motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii”.