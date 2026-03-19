Cocaină doar pentru „clienți recomandați”: trei bărbați riscă până la 15 ani de închisoare

Doi bărbați din Chișinău, de 36 și 37 de ani, au fost reținuți pentru comercializarea cocainei, după ce au fost documentați timp de o lună de ofițerii antidrog. Potrivit poliției, aceștia vindeau droguri doar unor clienți „recomandați”. La punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați a fost reținut și „liderul grupării”.

Conform unui comunicat de presă emis joi, 19 martie, de Poliție, oamenii legii au stabilit că cei doi bărbați, originari din capitală, făceau parte dintr-o „grupare infracțională, coordonată de un cetățean străin de 38 de ani, care introducea cocaina în R. Moldova prin contrabandă”.

Reținerile au avut loc pe 11 martie, cu implicarea mascaților din BPDS „Fulger”. Ulterior, potrivit polițiștilor, a fost reținut și liderul grupării, după ce a intrat în țară prin punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Galați.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat cocaină, un cântar electronic de înaltă precizie, pachețele de tip ziplock, telefoane mobile „folosite în activitatea infracțională” și bani.

„Valoarea drogurilor scoase din circuit depășește 230 de mii de lei”, spun oamenii legii.

Cei trei suspecți au fost arestați pentru 30 de zile și riscă pedepse cu închisoarea de la 7 la 15 ani.