VIDEO Dubla identitate a lui Țuțu. Actele ridicate de anchetatorii eleni de la Constantin Țuțu, alias Andrie Sîli

Propulsat de Partidul Democrat, controlat la acea vreme de Vladimir Plahotniuc, în Parlamentul R. Moldova direct din ringul de box, pentru Constantin Țuțu, Vladimir Plahotniuc a reprezentat o constantă în parcursul său: împart un dosar penal intentat în F. Rusă, au împărțit o casă din Grecia în ultimele zile de libertate ale lui Plahotniuc, iar acum împart Penitenciarul nr. 13 din capitală.

În viața fostului deputat însă au existat și schimbări radicale… moldoveanul Constantin Țuțu a devenit în acte Andrie Sîli, o identitate obținută în România încă în 2022. Ziarul de Gardă a intrat în posesia actelor pe numele Andrie Sîli ridicate de la Constantin Țuțu de anchetatorii eleni.

În 2014, direct din ringul de lupte, Constantin Țuțu ajungea deputat în Parlamentul R. Moldova. A fost propulsat în legislativ de Partidul Democrat din Moldova, controlat de Vladimir Plahotniuc. În Parlament, Țuțu s-a remarcat prin proiecte de legi pe care cu greu le citea.

Captură de ecran

După fuga lui Vladimir Plahotniuc din R. Moldova, în 2019, și Constantin Țuțu a dispărut din spațiul public. A reapărut însă în vizorul procurorilor.

Transformarea: Constantin Țuțu devine Andrie Sîli

Chiar și la șase ani de la pierderea puterii în R. Moldova de către Plahotniuc, în viața lui Țuțu loialitatea față de Plahotniuc a rămas o constantă. Kickboxerul devenit deputat îl însoțea pe oligarh și în momentul în care acesta a fost reținut pe Aeroportul din Atena, în iulie 2025, în timp ce se îndrepta spre Emiratele Arabe Unite.

Sursă foto: Redacția Cu Sens

În viața fostului deputat însă au existat și schimbări radicale… moldoveanul Constantin Țuțu a devenit în acte Andrie Sîli, o identitate obținută în România încă în 2022.

În urma perchezițiilor, pe lângă actele cu identități diferite ale moldoveanului Vladimir Plahotniuc, anchetatorii eleni au ridicat și mai multe acte de identitate emise de statul român și cel bulgar, în care apare fața lui Țuțu, însă un alt nume – Andrie Sîli.

Țuțu, anchetat penal în F. Rusă alături de Plahotniuc

Reținerea lui Constantin Țuțu în Grecia, alături de Plahotniuc, a avut loc în baza unei solicitări de căutare internațională venită către INTERPOL din partea Federației Ruse, acolo unde este vizat într-un dosar penal care îl leagă tot de Vladimir Plahotniuc.

În 2019, la scurt timp de la plecarea lui Plahotniuc din R. Moldova, ministerul rus de Interne și procurorii ruși au anunțat că fostul deputat Constantin Țuțu, alături de Vladimir Plahotniuc, ar fi traficat cantități mari de droguri din Maroc spre Rusia și alte țări din Estul Europei, începând din 2012, fapte pentru care a fost intentat un dosar penal.

Învinuit de trecere ilegală a frontierei și corupere activă într-un nou dosar penal

Totuși, Țuțu nu a fost extrădat de către autoritățile elene în Federația Rusă, iar ulterior a fost eliberat din arest.



Potrivit IGP, Țuțu a ajuns din Grecia în regiunea transnistreană, traversând ilegal frontiera cu Ucraina. Apoi, a repetat fapta, revenind în Ucraina, pentru ca, ulterior, să intre în R. Moldova pe cale legală, fiind reținut la punctul de frontieră Vinogradovca – Vulcǎneşti.

Sursa: ZdG

În același dosar, Țuțu este învinuit și de corupere activă. Potrivit procurorilor PCCOCS, pentru a-și masca trecerea ilegală, Țuțu ar fi promis circa 14 mii de lei unui funcționar de la punctul de trecere a frontierei Vinogradovca – Vulcǎneşti.

Astfel, Țuțu a ajuns din nou aproape de Plahotniuc. De această dată, nu într-o casă luxoasă din Grecia, ci în Penitenciarul nr. 13.

Ivan Ungurean, avocatul lui Țuțu, spune că dosarul clientului său este unul „fabricat”. Nu ne-a putut spune însă de ce Țuțu a ales să revină în R. Moldova prin Ucraina, țară aflată în război.

I. Ungurean: Nu a fost el în regiunea transnistreană. Ei au luat o poză și au montat-o și au indicat-o ca în regiune posibil transnistreană, dar el nu a fost în regiunea transnistreană. El a venit legal în Republica Moldova.

ZdG: Dar de ce a ales să vină prin Ucraina?

I. Ungurean: Nu știu, posibil… Decizia dumnealui eu nu cunosc de ce cum și ce. Important că el a venit și a intrat legal în Republică. Noi considerăm că dosarul este fabricat, dumnealui a trecut legal frontiera, pe nimeni n-a corupt, pe nimeni nu a dat, nimelui nu a propus.

Condamnat la opt ani de închisoare

Cu sau fără dosarul legat de traversarea ilegală a frontierei, Țuțu era așteptat de justiția din R. Moldova și într-un alt dosar, aflat pe rolul instanțelor de judecată din 2020 și care a ajuns între timp la faza finală de cercetare.



Dosarul fusese deschis în septembrie 2019, la doar câteva luni după ce Plahotniuc a pierdut puterea. Țuțu era învinuit de escrocherie și trafic de influență, fapte săvârșite încă în 2017.Ulterior, procurorii l-au învinuit de noi infracțiuni: îmbogățire ilicită și fals în declarații, fiind cercetate fapte din perioada 2014-2019, când Țuțu era deputat. Acesta se declară nevinovat. Totuși, câteva luni mai târziu, Țuțu a fost condamnat la opt ani de închisoare.

Constantin Țuțu. Sursă: ZdG



Țuțu și-a primit sentința după ce, potrivit datelor din dosar, a pretins peste 20 de mii de euro promițând că poate asigura eliberarea unui bănuit din arest preventiv prin influențarea procurorilor. Totodată, între 2017 și 2018, Constantin Țuțu a omis să indice mai multe bunuri, printre care un Mercedes sau un Audi.

Sentința de condamnare la 8 ani de închisoare a fost contestată de ambele părți: Procuratura Anticorupție, care solicită 15 ani de pușcărie și Constantin Țuțu, care cere achitarea sa. În prezent, dosarul se află pe masa magistraților Curții de Apel Chișinău.

L-am întrebat pe șeful Procuraturii Anticorupție dacă Țuțu, apropiat lui Plahotniuc, este cercetat și pentru alte posibile ilegalități din perioada statului capturat.

„Până la etapa respectivă, Constantin Țuțu, ce ține de Procuratura Anticorupție, nu mai figurează în alte cauze penale”, ne-a spus Marcel Dumbravan.

Achitat, apoi condamnat în dosarul omorului din Codrii Orheiului

Constantin Țuțu a avut probleme cu legea și înainte de a ajunge deputat, fiind cercetat pentru huliganism în dosarul morții lui Alexei Veretca, în Codrii Orheiului. În 2016, pe când Constantin Țuțu era deja în legislativ, iar despre Vladimir Plahotniuc se spunea că deținea controlul asupra justiției, Țuțu a fost achitat în primă instanță.

„Ce-i, Costică? Mi-ai ucis copilul, Costică, și tot nu te-au luat încă, Costică? Copilul meu putrezește de patru ani de zile, Costică!”, i se adresa atunci mama lui Alexei Veretca, omorât în Codrii Orheiului.



La opt ani de la achitare, în mai 2024, Curtea de Apel Chișinău a stabilit că Țuțu se face vinovat de vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii și l-a condamnat la cinci ani de pușcărie. A fost liberat însă de executarea pedepsei din motivul aplicării amnistiei.