CNA efectuează percheziții la Moldatsa într-un dosar de corupție și abuz în serviciu

Centrul Național Anticorupție (CNA) desfășoară percheziții la Î.S. Moldatsa, Descinderile au loc în cadrul unei cauze penale prvind presupuse fapte de corupție și abuz în serviciu. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către Ina Voloșciuc, purtătoarea de cuvânt a CNA, care a afirmat că vor reveni cu detalii.

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Anterior, la Î.S. „Moldatsa” au fost identificate „vulnerabilități” în procesul de acordare a premiilor și stimulentelor salariale, 33 de persoane au fost angajate fără organizarea concursurilor publice, iar unii salariați au exercitat simultan atribuțiile a două sau chiar trei funcții, pe perioade îndelungate. Aceste constatări se regăsesc într-un raport de evaluare a integrității instituționale, publicat marți, 30 iunie, de CNA, după desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală la întreprinderea de stat.

Potrivit CNA, evaluarea a vizat mecanismele interne de asigurare a integrității instituționale, nivelul de implementare a măsurilor de prevenire a corupției, precum și identificarea vulnerabilităților și riscurilor de corupție specifice activității întreprinderii.Promo

Raportul de evaluare relevă existența unor „deficiențe semnificative” în procesul de recrutare și angajare a personalului. CNA a constatat că normele interne permit administratorului să decidă discreționar organizarea sau neorganizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante, situație care afectează principiile transparenței, egalității de șanse și meritocrației.

„În perioada 2023–2024, în cadrul întreprinderii au fost angajate 33 de persoane fără organizarea concursurilor publice, iar pentru niciuna dintre acestea nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși această obligație este prevăzută de legislație. Totodată, au fost identificate cazuri de ocupare a funcțiilor de conducere prin metoda «căutării directe», fără proceduri transparente și criterii obiective de selecție”, se menționează în comunicatul de presă emis de CNA.

Evaluarea a evidențiat și „vulnerabilități în procesul de acordare a premiilor și stimulentelor salariale”. Mecanismele interne nu prevăd criterii clare și măsurabile de performanță, „ceea ce creează premise pentru acordarea discreționară a beneficiilor financiare”, spune CNA.

„Au fost constatate situații în care premiile au fost acordate pentru activități ce fac parte din atribuțiile obișnuite de serviciu, precum și cazuri în care persoane implicate în aprobarea acestor beneficii au fost, concomitent, beneficiare ale lor”, scrie CNA.

CNA a identificat, de asemenea, „practici defectuoase privind cumulul funcțiilor”. Unii angajați au exercitat simultan atribuțiile a două sau chiar trei funcții pe perioade îndelungate, de până la nouă luni, fără inițierea procedurilor de ocupare a posturilor vacante, „ceea ce depășește caracterul temporar și excepțional al acestui mecanism și poate genera riscuri de utilizare ineficientă a resurselor financiare”.

În domeniul dezvoltării profesionale, raportul consemnează „deficiențe în planificarea și justificarea instruirilor”.

„Au fost identificate participări repetate la cursuri cu tematici similare, inclusiv în locații externe costisitoare, deși existau alternative gratuite sau cu costuri reduse oferite la nivel național ori prin EUROCONTROL. Printre exemplele constatate se numără un curs de limba engleză (nivel începător) desfășurat în Marea Britanie, cu un cost de aproximativ 106 mii de lei. Totodată, în primele nouă luni ale anului 2025, întreprinderea a cheltuit circa 9 milioane de lei pentru instruirea personalului”, a declarat CNA.

Marți, 30 iunie, înainte de publicarea raportului, ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție, au efectuat acțiuni de urmărire penală la sediul ÎS „Moldatsa”, într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante.

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După ancheta ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție și apoi demis.

La două zile după publicarea anchetei, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu, fosta responsabilă de comunicare a fostei prim-ministre Natalia Gavrilița și verișoara președintei Maia Sandu, era angajată la întreprinderea de stat în funcția de specialistă în comunicare. Potrivit datelor făcute publice, aceasta a încasat pentru această funcție peste jumătate de milion de lei, adică, în medie, peste 75 de mii de lei pe lună, fapt care a stârnit critici în spațiul public. Pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii.

Au urmat alte două demisii pe 29 iunie – Roman Cojuhari din funcția de director al Agenției Proprietății Publice (APP) și deputatul PAS Radu Marian, de la șefia comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.

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