Cine sunt cei trei angajați cu „funcții de decizie” de la Moldatsa, reținuți de CNA. Concursuri fictive, premii și sporuri salariale nejustificate și încălcarea procedurilor de achiziții publice

Contabila-șefă, șeful adjunct în Departament Securitate Aeronautică și șeful adjunct în Direcția Administrativă sunt persoanele cu „funcții de decizie” reținute în urma perchezițiilor desfășurate astăzi, 23 iulie, la Î.S. „Moldatsa” de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a procurorilor Procuraturii Anticorupție (PA), conform unor surse ale Ziarului de Gardă. Cei trei au fost plasați în izolatorul CNA pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi admis încălcări grave în administrarea întreprinderii, provocând prejudicii în proporții deosebit de mari.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală au fost reținuți Olga Tudor, contabilă-șefă, Loredan Roșca, șeful adjunct în Departament Securitate Aeronautică, și Marcel Bencheci, șeful adjunct în Direcția Administrativă. Potrivit CNA, cele trei persoane reținute ar fi comis încălcări sistemice în administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare ale întreprinderii.

Printre neregulile investigate se numără încălcarea procedurilor de achiziții publice, ocuparea discreționară a funcțiilor vacante prin concursuri fictive, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul nelegal al unor funcții, precum și organizarea unor instruiri considerate nejustificate, care ar fi generat cheltuieli neîntemeiate din bugetul întreprinderii.

Olga Tudor este contabilă-șefă în cadrul „Moldatsa”, angajată încă în 2009. Aceasta declară pentru anul 2025 un salariu 1,5 milioane de lei, aproximativ 125 de mii de lei pe lună, plus diurne de circa 100 de mii de lei. În total, a primit echivalentul a circa 133 de mii de lei lunar. Ea a mai raportat venituri salariale de la două firme private în sumă de 185 de mii de lei. Pentru 2024 declara un salariu de 845 de mii de lei, circa 70 de mii de lei lunar;

Loredan Roșca, șeful adjunct în Departament Securitate Aeronautică, a fost numit în funcție în 2024. Pentrul anul 2025, acesta a declarat un salariu anual de 1.024.891 lei, aproximativ 83 mii lei pe lună. Pentru 2024 declara 328 de mii de lei de la Moldatsa, dar și alte venituri de la două asociații obștești în valoare de 172 de mii de lei.

Marcel Bencheci, șeful adjunct în Direcția Administrativă, este a treia persoană reținută. Acesta nu are declarații depuse la Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

Joi, 23 iulie, 25 de percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pe abuz în serviciu au fost efectuate de către ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor PA.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2024-prezent, bănuiții, acționând contrar obligațiilor de serviciu, în interes personal și în interesul unor terțe persoane, ar fi admis încălcări grave în administrarea întreprinderii, cauzând prejudicii în proporții deosebit de mari.

Potrivit CNA, au fost identificate încălcări sistemice privind administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare. Printre acestea se numără încălcarea procedurii de achiziții publice, ocuparea discreționară a funcțiilor vacante prin concursuri fictive, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul incorect de funcții, precum și organizarea de instruiri nejustificate, ceea ce a dus la cheltuieli nejustificate din bugetul întreprinderii.

În cadrul urmăririi penale sunt efectuate percheziții la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate, în vederea acumulării probatoriului relevant pentru cauza penală.