Cine conduce Procuratura Generală în lipsa lui Eduard Harunjen

Igor Popa, șeful-adjunct al Procuraturii Generale (PG), asigură interimatul conducerii instituției de luni, 8 iulie, pentru o perioadă neterminată, atât timp cât Eduard Harunjen se află în concediu pe motiv de boală.

Informația a fost confirmată pentru ZdG de către Oxana Țurcan, șefa Aparatului procurorului general.

Referitor la starea de sănătate a procurorului general și faptul internării în Spitalul Cancelariei de Stat, Oxana Țurcan a precizat că nu poate face nicio declarație, deoarece informația este una cu caracter personal.

Aceasta a declarat că tot ce poate confirma este faptul internării lui Eduard Harunjen în spital.

Igor Popa îndeplinește funcția de adjunct al procurorului general din 9 martie 2017. Acesta a acces în funcția respectivă din cea de procuror-șef al Procuraturii municipiului Chșinău.

Popa face carieră în sistem din 1999, când a fost numit anchetator în Procuratura sectorului Râşcani, mun. Chişinău. Ulterior, acesta a avansat până la funcțiile de procuror pentru misiuni speciale din cadrul Procuraturii Generale, procuror al sect. Râşcani și procuror-interimar al mun. Chișinău.

În 2016, Igor Popa a candidat la fotoliul de procuror general, concursul a fost însă câștigat de Eduard Harunjen.

Igor Popa s-a remarcat şi a intrat în atenţia opiniei publice în perioada guvernării comuniste, când a instrumentat sau a participat, în calitate de şef al Secţiei exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale din cadrul PG, la efectuarea urmăririi penale în mai multe dosare penale deschise pe numele persoanelor care erau împotriva guvernării lui Voronin. Astfel, Serafim Urechean, Nicolae Andronic, Valeriu Pasat sau Constantin Becciev au fost urmăriți penal, iar ulterior, declarați nevinovați, în mai multe dosare cu iz politic.

Igor Popa este şi procurorul care a semnat mai multe demersuri privind judecarea şi reţinerea tinerilor protestatari la 7 aprilie 2009 în comisariatele de poliţie. Anterior, pentru ZdG, Igor Popa spunea că nu are „niciun regret” în privința dosarelor instrumentate de-a lungul carierei. „Toate acţiunile au fost perfect legale. Dacă ar fi fost altfel, nu aş fi ajuns la 17 ani de lucru în Procuratură. Oricare ar fi dosarele, şi 7 aprilie, oricare, nu am ce să-mi reproşez. Toate acţiunile au fost legale”, ne-a replicat Igor Popa.

Potrivit, anticoruptie.md, Igor Popa este finul de cununie al fostului șef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cazuri Excepționale, Nicolae Chitoroagă, care a demisionat săptămâna trecută, drept urmare a mai multor acuzații din presă că ar fi fabricat dosare la comanda celor din anturajul fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc