Cei trei bărbați reținuți în ziua alegerilor, în dosarul pregătirii destabilizărilor, au fost plasați în arest pentru 30 de zile

Cei trei bărbați reținuți în ziua alegerilor parlamentare, în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Oamenii legii au anunțat duminică, 28 septembrie, că desfășoară acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de luni din capitală. Singurul concurent care a chemat lumea în stradă luni a fost Igor Dodon, lider al Blocului Electoral al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei.

Astfel, au fost reținute trei persoane, printre care doi frați (monitorizați de ofițeri de aproape 2 luni), care ar fi angajați ai structurilor de forță din stânga Nistrului, fiind liderii responsabili de coordonarea, monitorizarea și aprovizionarea logistică a grupurilor.

Poliția a comunicat că, în timpul reținerii și perchezițiilor, la aceștia au fost depistate un șir de obiecte (inclusiv pirotehnice și inflamabile) care urmau a fi folosite pentru a panica mulțimea și a crea haos.