„Ce fel de legi avem? Feciorii mei au fost condamnați la detenție, nu la moarte, dar au fost „executați” acolo”

Un deces subit s-a produs la 31 iulie 2023 în Penitenciarul nr. 9 de la Pruncul. Un bărbat de doar 35 de ani, condamnat la 19 ani de închisoare pentru omor, a fost găsit fără suflare în celula sa. „Mi-am pierdut al doilea frate în închisoare. Acum câțiva ani, la vârsta de 30 de ani, a fost găsit mort Nicolae, în Penitenciarul de la Soroca. Acum m-au informat că și cel de-al doilea frate nu mai este în viață. Ei erau gemeni și erau condamnați pentru comiterea unui omor”, ne-a spus Serghei Purici, ultimul din familie care reușise să discute cu Ion înainte de decesul acestuia.

„Am vorbit duminică seara, pe la vreo 20:00. M-a întrebat ce fac cu banii ceia, cu cei 6000 de lei pe care mă rugase să-i transfer pe un card. I-am spus că nu mai am bani pentru așa ceva. Atunci, fratele mi-a zis că dacă nu transfer, îi bate ceasul. Luni dimineață a fost găsit mort”, spune Serghei.

Cei doi frați ai lui Serghei fuseseră condamnați la ani grei de închisoare pentru omorul, în 2014, a unui bărbat din Sângerei, „prieten” al acestora. Făptașii au îngropat cadavrul pe teritoriul unei foste fabrici de cărămidă din Telenești. Ani de zile, persoana dispărută a fost în căutare la poliție. Abia în 2017, în urma denunțului unui martor, în casa căruia, în 2014, avusese loc omorul, acesta fiind amenințat să nu divulge cazul, Procuratura Telenești a pornit o cauză penală pentru omor.

Martorul a confirmat atunci că acea crimă s-a produs la beție, în urma unor certuri și bătăi între cei patru „prieteni”. După omor, făptașii au încercat să ascundă urmele crimei. Potrivit anchetatorilor care au investigat cazul, ei au învelit cadavrul într-o plapumă și o peliculă, apoi l-au dus și l-au îngropat pe teritoriul fostei fabrici de cărămidă. După denunț, martorul le-a și indicat polițiștilor locul în care era îngropat bărbatul omorât de „prietenii” săi. Cei trei au fost condamnați la 19 ani de închisoare. Instanţa a mai dispus încasarea de la inculpaţi în beneficiul succesorului victimei a sumei de 260 de mii de lei drept prejudiciu moral cauzat prin infracţiune.

2019, penitenciarul din Soroca. 2023, penitenciarul de la Pruncul – decesele suspecte ale celor doi frați gemeni

Serghei, fratele celor doi bărbați gemeni decedați în circumstanțe suspecte în instituțiile penitenciare, spune că dacă în cazul decesului din 2019 al fratelui său el a tăcut, împăcându-se cumva cu acea situație, acum nu poate să tacă, deoarece la suprafață ar fi dovezi că cel de-al doilea frate ar fi fost omorât. „El m-a prevenit cu câteva ore înainte de deces că „îi vine sfârșitul”, dacă eu nu transfer o sumă mare de bani pe un card bancar. Pentru că în ultimele luni, la insistența sa, am transferat repetat bani pe diferite carduri. Acum, fiind vorba și de o sumă mai mare, am spus că nu mai pot, că nu am de unde, că am și eu copii, pe care trebuie să-i cresc. Duminică seara, când am vorbit ultima dată cu el, nu m-am gândit nicio clipă că peste câteva ore el nu va mai fi în viață”, spune Serghei, supărat că în penitenciar nu sunt instalate camere video și invocând că omorul fratelui său ar fi fost comandat din afara pușcăriei.

Întrebat cui îi erau destinați banii și în ce scop, Serghei ne-a spus că ar fi vorba despre o schemă de estorcare de bani de la apropiații deținuților. „Schema nu e nouă, funcționează demult, dar nimeni nu încearcă să o stopeze. Deținuții sunt intimidați, speriați, amenințați că vor avea probleme în cazul în care sume anumite de bani nu ajung pe diferite carduri bancare. Rudele, fiind îngrijorate de situația celor deținuți, indiferent de gravitatea crimelor comise și pentru care sunt condamnați, de unde au, de unde n-au, transferă bani, în speranța că sunt niște acțiuni ocazionale, care nu se vor mai repeta”, explică acesta. Mama deținuților decedați, fiind plecată de mai mult timp la muncă în străinătate, a venit într-o scurtă vacanță, iar pierderea încă a unui fiu a lovit puternic în sufletul ei.

„Când, tot în închisoare, a fost omorât celălalt fiu, noi am tăcut, ne temeam să nu aibă probleme Ion. Acum nu mai pot să tac. Experții au scris că s-ar fi sinucis, dar eu am fost la morgă și am văzut cadavrul plin de vânătăi. Se vede că a fost distrus în bătăi. Le-am arătat experților vânătăile, iar ei mi-au spus verde în ochi că nu văd nimic suspect. Ce fel de legi avem care condamnă oamenii la detenție pentru infracțiunile comise, iar în închisori aceștia sunt omorâți? Feciorii mei au fost condamnați la detenție, nu la moarte, dar au fost «executați» acolo”, spune mama celor doi tineri decedați în penitenciare.

Aceasta își amintește de ultima întâlnire cu fiul său, în luna aprilie, când avuse presimțirea că ar fi întrevederea cea de pe urmă. „Am o vârstă și probleme de sănătate, cine știe dacă ne vom mai vedea”, i-a zis aceasta, la care fiul i-a răspuns: „Cine, decât matale, o să mă aștepte la libertate?” Duminică, 30 iulie, au avut ultima discuție la telefon. Fiul cerea să fie transferați bani pe un card anume, spunând că altfel el nu va mai avea zile. „Nu am crezut că așa ceva se poate întâmpla”, plânge mama deținutului.

Ancheta unei morți suspecte

Am contactat Secretariatul și Secția Evidență a Penitenciarului nr. 9, unde a fost înregistrat decesul deținutului, solicitând informații despre circumstanțele în care s-a produs acesta. Responsabilii din cadrul acestei instituții ne-au spus că nu au un purtător de cuvânt și din acest motiv, să apelăm la Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP).

Solicitată de ZdG, Liuba Jignea-Suveică, directoare adjunctă a ANP, a confirmat că în noaptea de duminică spre luni, în Sistemul Administrației Penitenciare (SAP) s-a produs un incident soldat, potrivit datelor preliminare, cu strangularea unei persoane deținute în penitenciar. „În prezent, cazul se investighează în comun cu instituțiile de drept ale statului. Pe urmele acestui caz, imediat după comunicare, conducerea MJ și a ANP s-a deplasat la IP 9 (Pruncul) pentru a se documenta la fața locului și pentru a stabili circumstanțele incidentului. În urma acestei vizite, au fost audiați angajații responsabili de stabilirea sarcinilor concrete de documentare și investigare a cazului într-un mod obiectiv, corect sub toate aspectele, făcând posibilă stabilirea adevărului”, a spus directoarea adjunctă a ANP.

Potrivit datelor publice prezentate de ANP, în anul 2022, în sistemul penitenciar din R. Moldova a decedat un deținut. În prima jumătate a anului 2023, din numărul total de 6622 de persoane deținute, au decedat 18, cele mai multe. 10 la număr au decedat în Penitenciarul nr. 16 care este o instituție spitalicească. Solicitați să ne vorbească despre motivele principale ale deceselor din penitenciare, responsabilii din cadrul Serviciului evidență al Penitenciarului nr. 16 ne-au spus că „cele 10 persoane decedate în 2023 s-au stins din motive naturale, având vârste înaintate sau probleme de sănătate, nefiind înregistrate semne de violență.” Întrebați unde se tratează victimele violențelor din sistemul penitenciar, aceștia au spus că și în prezent, și anterior, în cadrul acestui spital nu au fost internați deținuți care ar prezenta urme de violență fizică.