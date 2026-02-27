Captură de 5,5 milioane de țigarete la frontieră. Procurorii anunță 14 percheziții: „Autocamionul se deplasa spre Federația Rusă”

Organele de drept documentează o tentativă de scoatere ilicită din R. Moldova a unei cantități considerabile de produse din tutun. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță vineri, 27 februarie, că sunt puse în aplicare 14 mandate de percheziție pe teritoriul municipiului Chișinău și în alte localități ale țării, acțiunile fiind desfășurate în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul contrabandei cu țigări.

Conform unui comunicat al Procuraturii, pe direcția de ieșire din țară, la pista de control, s-a prezentat un autocamion condus de un conațional în vârstă de 57 de ani care se deplasa spre Federația Rusă.

„În baza analizei de risc, mijlocul de transport a fost supus controlului vamal detaliat, iar în rezultat au fost depistate țigarete nedeclarate, cantitatea estimativă depășind, la această etapă, 5 500 000 de țigarete, volumul exact urmând a fi stabilit în cadrul acțiunilor procesuale (…)”, se spune în comunicat.

În prezent, acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare.

Reprezentanții Procuraturii susțin că vor reveni cu detalii după finalizarea măsurilor procesuale.