LIVE TEXT Au fost numiți doi membri noi al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile. CSM s-a întrunit marți în ședință

O nouă ședință a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are loc marți, 20 ianuarie. Pe agendă sunt patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea unor judecători. De asemenea, sunt subiectele cu referire la cererea judecătorului Serghei Popovici de la Judecătoria Comrat, privind cererea de demisie și cererea prealabilă depusă de judecătorul Ghenadie Tocaiuc ,,privind dispunerea suspendării din funcție a judecătorului”. Recent, CSM a probat suspendarea sa din funcție, fiind implicat într-un scandal.

Știrea se actualizează…

UPDATE 15:09 Ana Zabulica, șefă Serviciu resurse umane, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Sîli Vitalie, membru în Colegiul de disciplină și etică, CSP și conferențiar universitar, USM, au devenit, pentru un mandat de șase ani, membri al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile, după ce CSM a adopotat o hotărâre în acest sens.

UPDATE 14:37 Cererea de candidatură a avocatului Lesnic Denis, la funcția de membru în Colegiul pentru Selecția și Evaluarea Judecătorilor al CSM, a fost declarată inadmisibilă.

UPDATE 12:22 CSM respinge raportul cu privire la evaluarea externă a judecătorului Petru Triboi de la Judecătoria Ungheni și se dispunde realuarea procedurii de evaluare.

UPDATE 11:47 CSM respinge raportul de evaluare externă a judecătoarei Veronica Cupcea, în calitate de ex-președintă a Judecătoriei Orhei și dispune reluarea procedurii de evaluare. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 15 zile de la momentul în care decizia devine definitivă.

UPDATE 11:15 CSM a admis parțial cererea și anexează la raportul de evaluare a judecătoarei Veronica Cupcea procesul verbal cu privire la contravenție și respinge cererea de anexare a procesului verbal întocmit de ANI, „luând în vedere că nu a fost explicată relevanța acestuia pentru soluționarea acestui caz”.

UPDATE 10:02 Examinarea raportului Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătoarei Sofia Ghidirim, în calitate de ex-vicepreședintă a Judecătoriei Cimișlia, a fost amânată. Președintele CSM, Sergiu Caraman, a declarat că va fi pusă în discuție chestiunea privind amânarea examinării acestui subiect pentru următoarea ședință.

UPDATE 09:52 Comisia de evaluare externă a decis nepromovarea evaluării și demiterea din funcție a judecătorului Radu Țurcanu. Acesta este lipsit din dreptul de a lucra în calitate de judecător timp de șase ani din momentul în care hotărârea devine definitivă. La fel, este lipsit de dreptul de indemnizație unică de concediere. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 15 zile de la notificare.

UPDATE 09:42 Cererea de demisie a judecătorului Vitalie Movilă de la Curtea de Apel Sud a fost înregistrată pe ordinea de zi.