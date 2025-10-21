Arest preventiv de 30 de zile, pentru Plahotniuc, și în celelalte trei dosare în care este anchetat

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis marți, 21 octombrie, cele trei demersuri ale procurorilor anticorupție privind prelungirea măsurii preventive, arestul preventiv pe un termen de 30 de zile, în privința lui Vladimir Plahotniuc, pe cauzele penale aflate la faza de urmărire penală. Anunțul a fost făcut de către Procuratura Anticorupție, într-un comunicat de presă.

Luni, instanța a decis că Vladimir Plahotniuc rămâne pentru încă 30 de zile în arest preventiv la Penitenciarul numărul 13. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care examinează singurul dosar penal aflat în instanță în care este vizat Plahotniuc.

ZdG a relatat anterior că solicitarea a venit din partea procurorilor Anticorupție, care au argumentat cererea prin faptul că Plahotniuc s-a eschivat de la justiție timp de șase ani, utilizând mai multe identități false, lucru care s-ar putea repeta.

De cealaltă parte, apărătorul lui Plahotniuc, avocatul Ion Vîzdoagă, a spus că argumentele invocate de procuror sunt „nejustificate, lipsite de temei”. Acesta a cerut instanței dispunerea unei măsuri preventive care nu prevede arestul.

Luni, 20 octombrie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a început examinarea de facto a dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahontiuc, cu citirea rechizitoriului. În aceeași ședință, procurorul de caz, Alexandru Cernei, a solicitat prelungirea măsurii preventive cu încă 30 de zile de arest preventiv pentru Plahotniuc.