Ar fi pretins că are influență pentru eliberarea permisului de port-armă și obținerea permisului de conducere. O femeie a fost condamnată la trei ani și jumătate de închisoare, cu suspendare

O femeie a fost recunoscută vinovată de săvârșirea a trei infracțiuni de trafic de influență. Pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor, instanța i-a aplicat o pedeapsă de 3 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probațiune de 3 ani, conform unui comunicat de presă emis de Procuratura Anticorupție (PA). Potrivit sentinței consultate de ZdG, despre vorba despre Rodica Ungureanu.

Sentința a fost pronunțată joi, 9 iulie, de magistrata Olga Bejenerari, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

De asemenea, instanța a dispus confiscarea specială, în folosul statului, a mijloacelor bănești rezultate din infracțiune, și anume 13 048 de lei și echivalentul în lei al sumei de 1 650 de euro. În vederea asigurării executării măsurii confiscării speciale, a fost menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor inculpatei la faza de urmărire penală.

Potrivit probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, inculpata ar fi pretins și primit de la un denunțător suma de 410 euro, susținând că are influență asupra membrilor comisiei din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate și că îi poate determina să adopte o decizie favorabilă în vederea promovării cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, cu perfectarea și eliberarea permisului de port-armă. Totodată, aceasta ar fi pretins că poate influența promovarea cursurilor organizate de Catedra pregătirii cadrelor în rezervă (ofițeri) din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate.

Într-un alt episod, inculpata ar fi pretins și primit de la un alt cetățean 1 240 de euro și 8 048 de lei, susținând că poate influența membrii Comisiei de examinare auto din cadrul Secției Înregistrare Transport și Calificare a Conducătorilor Auto Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”, responsabili de evaluarea candidaților la examenul pentru obținerea permisului de conducere. În schimbul banilor, aceasta promitea că va determina adoptarea unei decizii favorabile pentru promovarea probelor teoretică și practică la categoria „B”, cu perfectarea și eliberarea permisului de conducere.

Acuzatorul de stat a solicitat ca, pentru „concurs real de infracțiuni”, prin cumulul parțial al pedepselor stabilite, Rodicăi Ungureanu să îi fie aplicată pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu executarea acesteia într-un penitenciar pentru femei de tip semiînchis. De asemenea, acuzatorul de stat a solicitat aplicarea față de inculpată a

măsurii preventive a arestării preventive până la rămânerea definitivă a sentinței, cerere care nu a fost admisă.

Instanța a concluzionat că, în privința Rodicăi Ungureanu, scopul pedepsei poate fi atins și fără executarea efectivă a pedepsei cu închisoarea – „ținând seama de faptul că aceasta este căsătorită, are la întreținere un copil minor, are studii superioare, are antecedente penale stinse și în cauză nu au fost constatate circumstanțe agravante prevăzute de lege”.

Apărătorul Mihail Gafton a pledat pentru emiterea unei sentințe de achitare a inculpatei, „apreciind că probele administrate în cauză nu demonstrează existența elementelor constitutive ale infracțiunilor imputate”.

„În susținerea poziției sale, apărătorul a indicat că, deși anumite acțiuni ale inculpatei ar putea crea aparența unui comportament necorespunzător, acestea nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) din Codul penal, or, condamnarea unei persoane este posibilă doar în condițiile în care vinovăția este dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă, cu respectarea tuturor garanțiilor procesuale. A mai susținut că inculpata doar s-a oferit să acorde asistență în pregătirea unor cereri adresate autorităților competente, inclusiv Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării, în legătură cu obținerea unor acte și participarea la cursuri. (…) Apărătorul a precizat că activitățile desfășurate de inculpată reprezentau servicii de consultanță sau intermediere și că acestea nu demonstrează existența traficului de influență. În opinia sa, chiar dacă inculpata a primit anumite sume de bani pentru serviciile prestate și nu le-ar fi declarat în scop fiscal, o asemenea conduită nu poate fi calificată drept trafic de influență în lipsa probării faptului că aceasta a pretins sau primit bani pentru a influența persoane publice ori pentru a lăsa să se creadă că are o asemenea influență”, a argumentat avocatul în fața magistratei.

Procurorii urmează să decidă, în termen de 15 zile, dacă vor contesta sentința cu apel la Curtea de Apel Centru.