Acord semnat în premieră: PCCOCS și DIICOT vor putea face schimb de informații și coopera direct la combaterea criminalității organizate transfrontaliere

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a semnat în cadrul unei ceremonii un acord de cooperare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România.

Beneficiile principale ale acordului includ:

schimbul de informații în limitele legii;

transferul de expertiză în investigarea infracțiunilor complexe;

coordonarea eforturilor în cauzele transfrontaliere;

facilitarea contactelor directe între procurori și ofițeri de investigație;

îmbunătățirea reacției instituționale la noile forme de criminalitate organizată.

Ceremonia a avut loc la Procuratura Generală a R. Moldova, acordul oficial fiind o premieră pentru PCCOCS în cooperarea cu o instituție bilaterală dintr-un alt stat.

Acordul de cooperare ar exprima „deschiderea certă a ambelor autorități de drept pentru consolidarea relațiilor profesionale, schimbul de bune practici și facilitarea comunicării directe” în domeniul combaterii criminalității organizate transfrontaliere, a traficului de persoane, drogurilor, criminalității informatice, spălării banilor și altor forme grave de infracțiuni.

Potrivit procurorului general interimar – Alexandru Machidon, „acest acord reprezintă atât o confirmare a încrederii dintre instituțiile noastre, cât și un angajament comun de a combate criminalitatea organizată cu instrumente moderne și eficiente. Cooperarea internațională nu mai este o opțiune, ci o necesitate, iar acest pas întărește capacitățile noastre instituționale”.

Procurorul-șef al PCCOCS – Victor Furtuna, a subliniat importanța sporită a cooperării în practică:

„Pentru PCCOCS, acest acord înseamnă acces mai rapid la schimbul de bune practici și la dialog profesional direct. Investigarea rețelelor criminale nu mai poate fi limitată la frontiere – iar colaborarea cu DIICOT, o instituție cu experiență solidă, ne va sprijini în consolidarea calității investigațiilor noastre”.

La rândul său, procurora-șefă a DIICOT – Alina Albu, a evidențiat caracterul strategic al documentului, care confirmă rolul PCCOCS ca partener important în eforturile comune de combatere a criminalității organizate.