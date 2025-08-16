A recunoscut că a aruncat explozibil lângă casa primarului din Stăuceni: arest preventiv 20 de zile. Soția inculpatului este cercetată în libertate

Învinuitul în detonarea unui explozibil în adiacentul curții primarului din Stăuceni, Alexandru Vornicu, și-a recunoscut vina și a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, în timp ce soția sa este cercetată în libertate. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală sâmbătă, 16 august.

Bărbatul învinuit de huliganism agravat a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Decizia a fost luată de instanță la solicitarea procurorilor din cadrul Oficiului Râșcani al Procuraturii Chișinău.

Potrivit procurorilor, învinuitul, împreună cu soția sa și alte persoane neidentificate deocamdată, ar fi aruncat dintr-un automobil de model „Chevrolet Tracker” un dispozitiv explozibil în direcția gardului casei primarului. „Deflagrația a provocat o bubuitură puternică, tulburând liniștea locatarilor din apropiere”, punctează acuzatorii de stat.

Învinuitul a recunoscut faptele incriminate, potrivit Procuraturii. Soția sa este se cercetată în stare de libertate.

Soții au fost reținuți, joi, 14 august, în timp ce încercau să părăsească teritoriul R. Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău.

Anterior, Inspectoratul General al Poliției (IGP)a anunțat că ofițerii au desfășurat mai multe percheziții pe acest caz, iar din primele constatări – motivul suspecților ar fi legat de „interese economice”.

„Una dintre cele două persoane a mai fost anterior în vizorul poliției. Oamenii legii au dispus un șir de investigații pentru a stabili toate circumstanțele”, se mai menționa în comunicat.

ZdG a scris că o persoană necunoscută a aruncat un exploziv lângă casa primarului de la Stauceni, Alexandru Vornicu, și a fugit de la fața locului.

„Ceea ce s-a întâmplat e grav și inexplicabil. Ora 1:57 noaptea cineva cu mașina a staționat în fața casei mele, a aruncat un explozibil și a plecat. Urmează poliția să documenteze cazul”, a scris primarul.

Într-o reacție pentru Ziarul de Gardă, Alexandru Vornicu a declarat că nu ar avea conflicte cu nimeni.

„Eu intuiesc că este o formă de intimidare. Nu pun acum mâna în foc, dar poate veni din partea companiilor imobiliare care vor să construiască aici, dar nu primesc autorizație de la noi. Noi nu le permitem pentru că legea nu reglementează ceea ce vor ei, asta eu doar intuiesc, pentru altfel de conflicte nu am avut cu nimeni. Acum poliția documentează, pe camere se vede tipul mașinii, dar mai multe detalii la moment nu cunoaștem”, a precizat pentru ZdG primarul.

Alexandru Vornicu a fost ales în noiembrie 2023, pentru a doua oară consecutiv, primar al comunei Stăuceni din municipiul Chișinău. În primul mandat a fost candidatul Blocului ACUM pentru funcția de primar al comunei, iar în al doilea mandat a fost candidatul Partidului Acțiune și Solidaritatea.