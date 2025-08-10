Un exploziv a fost aruncat lângă casa primarului de la Stăuceni de o persoană necunoscută. Primarul: „Nu am conflicte cu nimeni”

O persoană necunoscută a aruncat un exploziv lânga casa primarului de la Stauceni, Alexandru Vornicu și a fugit de la fața locului. Potrivit primarului, poliția investighează cazul.

„Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil. Ora 1:57 noaptea cineva cu maşina a staționat în fața casei mele, a aruncat un explozibil şi a plecat. Urmează poliția să documenteze cazul”, a scris primarul.

Într-o reacție pentru Ziarul de Gardă, Alexandru Vornic a declarat că nu ar avea conflicte cu nimeni.

„Eu intuiesc că este o formă de intimidare. Nu pun acum mâna în foc, dar poate veni din partea companiilor imobiliare care vor să construiască aici, dar nu primesc autorizație de la noi. Noi nu le permitem pentru că legea nu reglementează ceea ce vor ei, asta eu doar intuiesc, pentru altfel de conflicte nu am avut cu nimeni. Acum poliția documentează, pe camere se vede tipul mașinii, dar mai multe detalii la moment nu cunoaștem”, a precizat pentru ZdG primarul.

Alexandru Vornicu a fost ales în noiembrie 2023 pentru a doua oară consecutiv primar al comunei Stăuceni din municipiul Chișinău. În primul mandat a fost candidatul Blocului ACUM pentru funcția de primar al comunei, iar în al doilea mandat a fost candidatul Partidului Acțiune și Solidaritatea.