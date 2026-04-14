Zona euro se va confrunta cu o scădere semnificativă a creșterii economice chiar și în cazul în care conflictul cu Iranul s-ar rezolva rapid, afirmă FMI

Creșterea economică din zona euro va încetini în acest an, iar inflația va crește, obligând Banca Centrală Europeană să majoreze ratele dobânzilor, chiar dacă perturbările economice cauzate de războiul din Iran se vor atenua până la jumătatea anului, a declarat marți Fondul Monetar Internațional (FMI), relatează Reuters.

Importând cea mai mare parte a necesarului de energie, economia zonei euro este deosebit de vulnerabilă la creșterea bruscă a costurilor energetice, mai ales că războiul Rusiei din Ucraina a afectat deja accesul blocului la resurse esențiale.

Creșterea economică este estimată acum să încetinească la 1,1% în acest an, de la 1,4% în 2025, sub nivelul de 1,3% prevăzut în ianuarie, întrucât războiul anulează expansiunea mai bună decât se anticipase de la sfârșitul anului trecut, a afirmat FMI în raportul său „Perspectivele economice mondiale”.

„Impactul războiului se va adăuga efectelor persistente ale creșterii continue a prețurilor la energie de la invazia Rusiei în Ucraina, afectând sectorul producției, cu o presiune suplimentară din partea aprecierii reale a euro față de monedele țărilor care exportă produse similare”, a declarat FMI.

Cu toate acestea, FMI este mai optimist decât Banca Centrală Europeană (BCE), care a prevăzut luna trecută o creștere de 0,9% conform propriului scenariu de bază, urmată de o redresare rapidă în 2027.

O creștere planificată a cheltuielilor pentru apărare va atenua o parte din efectul negativ preconizat, dar ritmul de creștere a cheltuielilor este relativ lent, astfel încât impulsul economic se va materializa probabil mai târziu, a adăugat FMI.

Între timp, inflația va crește la 2,6% în 2026, de la 2,1% anul trecut, conform proiecției „de bază” a FMI, care presupune că războiul va avea o durată, o intensitate și o amploare limitate, permițând ca perturbările să se estompeze până la jumătatea anului 2026.

Rata dobânzii la depozite de 2% a BCE va crește probabil cu 50 de puncte de bază pe parcursul anului 2026, ca răspuns la această creștere a inflației, a afirmat FMI.

Această creștere prevăzută este în concordanță cu pariurile pieței, iar investitorii au anticipat o majorare a ratei până în iunie, plecând de la premisa că BCE va dori să trimită un semnal timpuriu că nu va tolera răspândirea inflației dincolo de sectorul energetic și generarea unei spirale a prețurilor care se autoalimentează.

Cu toate acestea, la fel ca BCE, FMI a afirmat că sunt posibile rezultate mult mai grave, iar scenariile sale „nefavorabile” și „severe” indică o afectare mai puternică a creșterii economice la nivel mondial și o creștere mai mare a inflației.

Ultimele date prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice arată că, în perioada ianuarie–noiembrie 2025, exporturile Republicii Moldova au fost de 3 431,2 milioane de dolari, înregistrând o creștere de 4,4% față de aceeași perioadă a anului precedent. Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial al R. Moldova, cu o pondere de 68,1% din totalul exporturilor. Livrările către țările Uniunii Europene au crescut cu 4,9%.