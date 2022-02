VIDEO/ Un feribot cu 288 de persoane la bord a luat foc în Marea Mediterană: la bord erau și 29 de români

Un incendiu puternic a izbucni pe un feribot în Marea Mediterana, cu 288 de persoane la bord. Un videoclip publicat de un site de știri grecesc arată un vas cuprins de flăcări uriașe. La bord erau și 29 de români, transmite presa de peste Prut.

Ministerul român de Externe a transmis, vineri, că printre persoanele care se aflau pe feribot erau 29 de români. Toți au fost preluați în siguranță. Ambasada României în Grecia a cerut informații despre identitatea și starea de sănătate a acestora.

Au apărut imagini din timpul operațiunii de salvare a pasagerilor de pe vas.

#Greece



Video of a fire on a cruise ship in the Ionian Sea off the coast of Greece.



237 passengers 50+ crew members on board the Euroferry Olympia, all parties were evacuated, no injuries were reported. pic.twitter.com/97croKgO6W