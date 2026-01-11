VIDEO Trump a fost întrebat dacă SUA ar putea acționa împotriva lui Putin, după precedentul operațiunii Maduro

Președintele american Donald Trump a fost întrebat de către un jurnalist de la Fox News dacă Statele Unite vor lua măsuri împotriva președintelui rus Vladimir Putin, similiare cu recenta operațiune de capturarea a liderului venezuelean Nicolas Maduro, scrie Hot News.

Corespondentul Fox News la Casa Albă, Peter Doocy, l-a întrebat pe liderul american despre mesajul președintelui ucrainean Volodîmîr Zelenski, care sugera că Putin ar putea fi următorul după arestarea lui Maduro.

„Ați ordona vreodată o misiune pentru a-l captura pe Vladimir Putin?”, a fost întrebat vineri, 9 ianuarie, Trump, la o întâlnire cu directori din industria petrolieră.

„Ei bine, nu cred că va fi necesar”, a răspuns Trump. „Am avut întotdeauna o relație excelentă cu el”, a spus Trump, care l-a invitat pe liderul de la Kremlin pe teritoriul american pentru prima dată în ultimul deceniu, în august, unde nu a reușit să încheie un acord care să pună capăt războiului din Ucraina.

Reporter: Would you ever order a mission to capture Vladimir Putin?



Trump: Well, I don’t think that’s going to be necessary. pic.twitter.com/gcZwzJm3s0 — Clash Report (@clashreport) January 9, 2026

Trump i-a mai spus lui Doocy că este „dezamăgit” că războiul din Ucraina nu a fost la fel de ușor de rezolvat ca „cele opt” războaie pe care susține că le-a rezolvat deja.



„Am crezut că acesta va fi unul dintre cele mai ușoare”, a spus liderul american.

El a deplâns pierderile de vieți omenești de pe frontul ucrainean. „În ultima lună au pierdut 31 000 de oameni, mulți dintre ei sunt soldați ruși, iar economia rusă merge prost. Cred că vom reuși să rezolvăm problema”, a precizat Trump.

În timpul campaniei electorale din 2024, Trump a promis că va fi capabil să „rezolve” războiul din Ucraina „în prima zi”. Ulterior, el și-a retras declarația, susținând că a fost „puțin sarcastic”.

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, comentând la un briefing de pe 4 ianuarie, capturarea de către Statele Unite a liderului venezuelean Nicolas Maduro, a făcut o aluzie pe jumătate glumeață la liderul unei alte țări, mai apropiată de Ucraina

„Dacă se poate proceda astfel cu dictatorii, atunci Statele Unite ale Americii știu ce au de făcut în continuare”, a declarat Zelenski, potrivit publicațiilor ucrainene.

Unele dintre ele le explică cititorilor că Zelenski se referea în mod evident la Vladimir Putin.