VIDEO O dronă ucraineană a avariat o navă rusească rară care patrula în Marea Neagră, potrivit serviciilor de informații de la Kiev

O dronă a serviciului de informații militare ucrainean (HUR) a lovit o navă multifuncțională a Flotei ruse din Marea Neagră în largul Novorossiisk pe 10 septembrie, provocând pagube costisitoare, a raportat agenția, conform Kyiv Independent.

Nava Project MPSV07 a fost urmărită și lovită în timp ce efectua misiuni de recunoaștere și patrulare în golful Novorossiisk, lângă regiunea Krasnodar din Rusia, unde se află în prezent baza Flotei din Marea Neagră, potrivit HUR.

Agenția a publicat imagini alb-negru cu o dronă aeriană de producție internă lovind puntea navei.

„În urma atacului, sistemele electronice de informații ale navei rusești au fost distruse, iar nava a fost avariată și trimisă pentru reparații costisitoare”, a declarat HUR în comunicatul său din 11 septembrie.

Nava vizată, cu o valoare estimată la 60 de milioane de dolari, a fost pusă în funcțiune în 2015, a declarat HUR, fără a o numi.

În timp ce agenția ucraineană afirmă că Rusia dispune de patru nave din această clasă, surse deschise de informații menționează cinci nave multifuncționale de salvare din proiectul MPSV07 operaționale, a șasea fiind în curs de construcție.

Unul dintre acestea este Spasatel Demidov, livrat în 2015 și înregistrat în portul Novorossiisk. Potrivit serviciilor de urmărire maritimă, ultima sa poziție cunoscută a fost recepționată acum 77 de zile, la nord de Peninsula Kola din Marea Barents.

Un purtător de cuvânt al HUR a declarat pentru Kyiv Independent că numele navei vizate este în curs de stabilire.

MPSV07 este echipat cu sisteme de scufundare, vehicule telecomandate, un sonar cu scanare laterală și echipamente electronice de informații. Puterea sa este de 4 megawați și poate fi utilizat pentru inspecția fundului mării, potrivit HUR.

În ultimele săptămâni, forțele speciale HUR au intensificat atacurile împotriva obiectivelor militare ruse din regiunea Mării Negre, inclusiv din Crimeea ocupată. Cel mai recent, două stații radar aparținând sistemului de apărare aeriană al Rusiei au fost lovite pe peninsulă, a raportat agenția pe 9 septembrie.