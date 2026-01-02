A cincea zi de proteste în Iran, soldate cu cel puțin cinci morți. Trump: Dacă Iranul împușcă și ucide violent protestatari pașnici, SUA le vor veni în ajutor. Suntem gata de acțiune

Protestele împotriva crizei economice din Iran au intrat în a cincea zi, soldate cu cel puțin cinci morți. Potrivit agenției de știri Fars și grupului pentru drepturile omului „Hengaw”, două persoane au fost ucise în ciocniri între protestatari și poliție în orașul Lordegan, în sud-vestul țării. Alte trei persoane au fost ucise în orașul Azna și una în Kuhdasht, în vest, relatează BBC.

În mai multe orașe au avut loc arestări, iar presa apropiată regimului de la Teheran a vorbit despre „instigatori și grupuri ostile” care ar fi încercat să transforme protestele pe teme economice într-un adevărat război civil. Totodată, studenți din cel puțin zece universități s-au alăturat manifestațiilor, iar numeroase magazine și bazaruri importante au fost închise. Guvernul a declarat miercuri zi liberă la nivel național, invocând vremea rece și economisirea energiei, fără a face o legătură oficială cu protestele.

Agenția de știri Fars, citând o sursă familiarizată cu situația, a relatat că două persoane au fost ucise în Lordegan. Trei decese au fost raportate și în orașul Azna, din provincia vecină Lorestan, fără a se specifica dacă printre morți se numărau protestatari sau ofițeri de poliție.

Grupul pentru drepturile omului Hengaw a declarat că cele două persoane ucise în Lordegan erau protestatari, identificându-le drept Ahmad Jalil și Sajjad Valamanesh.

„Dacă Iranul împușcă și ucide violent protestatari pașnici, așa cum este obiceiul lor, Statele Unite ale Americii le vor veni în ajutor. Suntem pregătiți și gata de acțiune”, a scris președintele SUA, Donald Trump.

Reuters scrie că nemulțumirile populației sunt alimentate de situația economică extrem de dificilă. Inflația a depășit 40%, iar potrivit datelor oficiale, în decembrie a ajuns chiar la peste 50% față de anul precedent. Rialul iranian a pierdut mai mult de o treime din valoare într-un singur an, reducând drastic puterea de cumpărare a populației. Economia Iranului este afectată de ani de zile de sancțiunile occidentale legate de programul nuclear, iar tensiunile regionale și confruntările militare recente au pus o presiune suplimentară asupra finanțelor statului, scrie sursa citată.

Președintele Masoud Pezeshkian a recunoscut caracterul legitim al cererilor protestatarilor, legate de nivelul de trai, și a cerut măsuri urgente pentru îmbunătățirea situației economice, avertizând că „ignorarea problemelor populației ar avea consecințe grave”. Guvernul a anunțat și intenția de a purta discuții directe cu reprezentanții comercianților și ai sindicatelor. În paralel, însă, autoritățile au transmis că vor avea „o reacție fermă” față de orice tentativă de a transforma protestele în acțiuni violente sau de destabilizare.

Deși amploarea manifestațiilor este mai redusă decât cea a protestelor din 2022, declanșate de moartea Mahsei Amini, noile evenimente reprezintă un semnal de alarmă pentru regimul de la Teheran. În 2022, Amini a fost arestată la Teheran de „poliția moralității” pentru că ar fi purtat „incorect” vălul islamic, obligatoriu pentru femei în Iran. La scurt timp după reținere, Mahsa Amini a ajuns în comă și a murit într-un spital. Autoritățile au susținut că decesul a fost cauzat de probleme medicale preexistente, însă familia și martorii au afirmat că a fost bătută în timpul detenției, scrie Reuters.