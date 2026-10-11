Un atac al grupării Houthi asupra unui aeroport saudit a provocat moartea a 12 persoane, fiind cel mai grav atac asupra regatului din ultimul deceniu

Cel puțin 12 persoane au fost ucise și peste 300 rănite într-un atac asupra aeroportului internațional din Riad, sâmbătă, cel mai sângeros din regat din ultimii peste zece ani, pe fondul intensificării campaniei lansate în această vară de gruparea Houthi, susținută de Iran, scrie Reuters.

Printre victimele celui de-al treilea atac din această săptămână asupra aeroportului se numără patru saudiți, două persoane din Bangladesh și câte o persoană din SUA, Iordania, Palestina, Siria, Sudan și Egipt, a declarat autoritatea saudită pentru aviație civilă. Conform ultimelor date, 309 persoane au fost rănite, au declarat oficialii.

Președintele Donald Trump a declarat că Washingtonul ia în considerare posibilitatea de a se alătura atacurilor saudite împotriva houthiților în cadrul conflictului, o ramificație a războiului împotriva Iranului pe care SUA și Israelul l-au declanșat în februarie.

Spitalele au fost supraîncărcate cu răniți aduși cu ambulanța și cu elicopterul, unii dintre aceștia aflându-se în stare critică în urma atacului, care a avut loc fără avertisment.

Cele două atacuri anterioare asupra Aeroportului Internațional Regele Khalid, din această săptămână, au provocat moartea a patru persoane și au cauzat pagube importante unui avion comercial saudit parcat pe pistă. Aceste atacuri au scos la iveală vulnerabilitățile capacităților de apărare ale Arabiei Saudite, în contextul în care aceasta desfășoară o campanie aeriană împotriva houthiților, pentru a sprijini războiul terestru purtat de guvernul yemenit împotriva grupării susținute de Iran.

Houthiții nu și-au asumat responsabilitatea pentru atac, dar o coaliție militară condusă de Arabia Saudită a promis că va riposta.

Trump, întrebat dacă SUA intenționează să se alăture atacurilor saudite împotriva houthiților, le-a spus reporterilor: „S-ar putea. Vom analiza situația. Abia am aflat despre atacul recent, așa că vom lua o decizie. Acționăm foarte rapid.”

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a condamnat atacurile asupra aeroportului, afirmând că acestea „demonstrează o indiferență flagrantă față de viețile civililor nevinovați”. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat, de asemenea, atacul de sâmbătă, reiterând faptul că atacurile asupra civililor și a infrastructurii civile încalcă dreptul internațional și trebuie să înceteze imediat.

Arabia Saudită și guvernul yemenit au afirmat că au efectuat sute de atacuri asupra unor ținte din teritoriile controlate de Houthi. Houthi au afirmat că acestea au ucis civili, inclusiv femei și copii. Reuters nu a putut verifica în mod independent aceste afirmații.

Saudiții au intrat în războiul din Yemen în 2015, în fruntea unei coaliții arabe, pentru a încerca să-i alunge pe houthi din capitala yemenită, Sanaa. Războiul a devenit un impas sângeros, cu sute de mii de yemeniți uciși în urma luptelor și a foametei.

Un armistițiu din 2022, încheiat între saudiți și gruparea Houthi, s-a destrămat în această vară, culminând cu o avansare fulgerătoare a grupării Houthi, care a preluat controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb de la Marea Roșie de la forțele guvernamentale susținute de Arabia Saudită.

Sâmbătă, toate zborurile au fost redirecționate din Riad, iar operațiunile de la aeroportul care deservește un oraș cu 8 milioane de locuitori au fost suspendate, a declarat autoritatea saudită pentru aviație civilă.

Șeful biroului de presă al grupării Houthi a postat pe X că gruparea ar fi „închis aeroportul internațional din Riad”. Houthi au afirmat că avioanele de linie ar trebui să evite spațiul aerian saudit, declarându-l zonă de operațiuni militare.

Houthi au avertizat companiile aeriene internaționale să nu efectueze zboruri prin spațiul aerian saudit, susținând că acesta a devenit un teatru al operațiunilor lor militare, cu excepția spațiului aerian de deasupra orașelor sfinte Mecca și Medina.

Un martor ocular prezent la aeroport a relatat că a văzut o explozie, iar apoi mai multe persoane rănite zăcând pe jos în interiorul clădirii. Peste o duzină de ambulanțe au fost văzute îndreptându-se în grabă spre aeroport.

Un călător rănit a declarat pentru Reuters că a văzut ceva zburând pe cer în afara aeroportului, înainte ca o parte din tavanul de lângă o poartă de îmbarcare să se prăbușească.