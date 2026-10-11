Trump cere înlocuirea lui Zelenski, după acordul SUA cu Rusia privind motorina

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut sâmbătă, 10 octombrie, Ucrainei să-și înlocuiască liderul, Volodimir Zelenski, și a criticat atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruse, la o zi după ce a anunțat un acord cu Rusia privind furnizarea de motorină, care a stârnit o reacție dură din partea lui Zelenski, relatează Reuters.

În cadrul unora dintre cele mai dure critici adresate până acum Casei Albe, Zelenski a făcut legătura între ridicarea de către SUA a sancțiunilor asupra motorinei rusești și un atac rusesc care a avut loc sâmbătă și în urma căruia au murit 20 de persoane, printre care 4 copii, în orașul ucrainean Zaporijjea.

Creșterea bruscă a prețurilor mondiale la motorină, care a urmat izbucnirii războiului din Iran în februarie, a devenit o povară politică pentru Partidul Republican al lui Trump în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului de luna viitoare, când democrații din opoziție ar putea prelua controlul asupra uneia sau ambelor camere ale Congresului.

„Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă, afirmând că Zelenski a afectat aprovizionarea globală cu motorină prin atacurile asupra rafinăriilor rusești.

„El vrea să le creeze probleme fermierilor și crescătorilor noștri de animale cu motorina, deoarece Rusia furnizează o mare parte din motorina din întreaga lume”, a spus Trump.

Mai devreme în cursul zilei, Zelenski a afirmat că anunțul făcut vineri de Trump privind acordul privind motorina cu președintele rus Vladimir Putin a încurajat Moscova. Kievul a îndemnat, în schimb, Washingtonul să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a iniția negocieri serioase în vederea încheierii războiului care durează de 4 ani și jumătate.

Guvernul rus a declarat sâmbătă că a ridicat parțial interdicția privind exporturile de motorină.

„Astăzi, Rusia și-a exprimat recunoștința pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de motorină prin lansarea a cinci bombe planante asupra clădirilor rezidențiale din Zaporijjea”, a declarat Zelenski.

„Noaptea trecută a oferit încă o confirmare a faptului că Rusia percepe orice relaxare a presiunii ca pe un semnal că ar putea, se pare, să continue luptele, că ar putea, se pare, să continue să arunce bombe asupra orașelor. Sunt necesare semnale diferite”, a transmis liderul de la Kiev.

Orașul Zaporijjea, situat în sudul Ucrainei, a fost o țintă constantă a bombardamentelor rusești, atacurile intensificându-se în ultimele luni.

În declarațiile sale de la Casa Albă, Trump l-a criticat pe Zelenski pentru lipsa unui acord de pace, cerând în același timp încetarea atacurilor ucrainene asupra instalațiilor energetice rusești.

„I-am spus: «Fă ce vrei. Nu ataca rafinăriile. Sunt destule ținte. Nu ataca rafinăriile». Iar el a ieșit și le-a atacat”, a spus Trump.

„Ar fi bine să înceteze naibii odată. Le sugerez să-și aleagă un nou lider care să poată încheia un acord, pentru că el ar fi putut încheia multe acorduri, dar, din nu știu ce motiv, nu o face niciodată”, a adăugat el.

Sâmbătă, o fetiță de 6 ani s-a numărat printre victimele din Zaporijjea, după ce un atac a transformat o parte a unui bloc de locuințe în ruine. Bunicul ei, Anatoli Chumni, stătea plângând lângă trupul ei, așezat pe pământ într-un sac alb, după ce echipele de salvare l-au scos din dărâmături.

„La sfârșitul lunii ar fi fost ziua ei de naștere”, a spus el printre lacrimi.

A fost al treilea atac cu numeroase victime din Ucraina din această săptămână.

Aproape 80 de civili au fost uciși în atacurile rusești de miercuri și joi, dintre care cel puțin 30 au murit în urma unei explozii în orașul-garnizoană Kramatorsk, din estul țării, iar alți 22 au fost uciși de o rachetă în localitatea Prîlukî, situată la aproximativ 130 km est de Kiev.

Acordul privind motorina a fost criticat și de legislatorii americani, inclusiv de unul dintre colegii republicani ai lui Trump, reprezentantul Don Bacon, care a afirmat că este momentul să se aplice mai multe sancțiuni dintre cele adoptate recent de Congres, nu să se renunțe la ele.

Analiștii au afirmat că este puțin probabil ca acordul să ducă la o scădere susținută a prețurilor la combustibil, volumele fiind încă mult mai mici decât cele pe care Rusia le exportă de obicei atunci când rafinăriile sale nu sunt ținta atacurilor.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a purtat sâmbătă o discuție cu Zelenski și a declarat că Marea Britanie își va intensifica sancțiunile împotriva Rusiei, potrivit unui purtător de cuvânt al Downing Street, care a adăugat că cei doi lideri se vor întâlni față în față în zilele următoare.