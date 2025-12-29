Trump și Netanyahu urmează să discute despre armistițiul blocat din Gaza

Președintele SUA, Donald Trump, este așteptat să insiste azi, 29 decembrie, pentru progrese în armistițiul blocat din Gaza cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, pentru discuții care vor include preocupările Israelului legate de Hezbollah în Liban și de Iran, scrie Reuters.

În ceea ce privește Gaza, publicația aduce aminte că Israelul și Hamas au convenit în octombrie asupra planului lui Trump de a pune capăt războiului, plan care prevede, în final, retragerea Israelului din Gaza și renunțarea de către Hamas la armele sale și la orice rol de guvernare în enclavă.

Prima fază a armistițiului a inclus o retragere parțială a Israelului, creșterea ajutorului umanitar și schimbul de ostatici contra deținuți și prizonieri palestinieni.

Un oficial israelian din cercul lui Netanyahu a declarat pentru Reuters că premierul va cere ca prima fază a armistițiului să fie finalizată prin returnarea de către Hamas a rămășițelor ultimului ostatic israelian rămas în Gaza, înainte de a trece la etapele următoare. Familia ostaticului decedat, Ran Gvili, s-a alăturat delegației care îl însoțește pe premier în vizită și este de așteptat să se întâlnească cu oficiali din administrația Trump, care a indicat că vede planul avansând în curând.

Potrivit publicației, Israelul nu a deschis încă punctul de trecere Rafah dintre Gaza și Egipt, de asemenea o condiție a planului lui Trump, afirmând că va face acest lucru doar după ce rămășițele lui Gvili vor fi returnate.

Chuck Freilich, politolog la Universitatea din Tel Aviv, a declarat că, având alegeri programate în octombrie, Netanyahu se află într-o poziție dificilă.

„Nu vrea un conflict cu Trump într-un an electoral”, a spus Freilich, fost consilier adjunct pentru securitate națională al Israelului. „(Trump) vrea să meargă înainte, iar Bibi (Netanyahu) va trebui să facă unele compromisuri.”

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat săptămâna trecută că Washingtonul dorește ca administrația de tranziție prevăzută în planul lui Trump — un Consiliu al Păcii și un organism format din tehnocrați palestinieni — să fie instituită cât mai curând pentru a guverna Gaza, înainte de desfășurarea forței internaționale de securitate prevăzute de o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU din 17 noiembrie.

Însă, Reuters scrue că Israelul și Hamas s-au acuzat reciproc de încălcări grave ale acordului și nu par mai aproape de a accepta pașii mult mai dificili prevăzuți pentru faza următoare.

Hamas, care a refuzat să se dezarmeze, își reafirmă controlul în timp ce trupele israeliene rămân bine poziționate în aproximativ jumătate din teritoriu. Israelul a indicat că, dacă Hamas nu va fi dezarmat pe cale pașnică, va relua acțiunile militare pentru a-l forța să facă acest lucru.

Deși luptele s-au diminuat, ele nu au încetat complet. Deși armistițiul a început oficial în octombrie, loviturile israeliene au ucis peste 400 de palestinieni — majoritatea civili, potrivit autorităților sanitare din Gaza — iar militanți palestinieni au ucis trei soldați israelieni.

Războiul din Gaza a fost marcat de un nivel extrem de violență împotriva populației civile palestiniene. Operațiunile militare israeliene au dus la zeci de mii de morți, dintre care o proporție covârșitoare sunt civili, inclusiv copii și femei, precum și la distrugerea pe scară largă a infrastructurii civile: locuințe, spitale, școli, universități, rețele de apă și electricitate. Bombardamentele repetate asupra zonelor dens populate, atacurile asupra taberelor de refugiați și lovirea unor obiective medicale au fost documentate pe larg de organizații umanitare și de presă internațională.