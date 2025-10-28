Netanyahu cere lovituri „imediate și puternice” în Fâșia Gaza, după ce Israelul a acuzat Hamas că a încălcat armistițiul

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a ordonat armatei marți, 28 octombrie, să lanseze „lovituri imediate și puternice” în Fâșia Gaza, după ce Israelul a acuzat gruparea Hamas că a încălcat acordul de încetare a focului negociat cu sprijinul Statelor Unite, transmite CNN.

„În urma consultărilor de securitate, prim-ministrul Netanyahu a instruit conducerea militară să desfășoare lovituri imediate și puternice în Fâșia Gaza”, se arată într-un comunicat scurt al biroului premierului israelian. Potrivit CNN, administrația americană a fost informată în prealabil despre această decizie.

Un oficial militar israelian a declarat că Hamas a atacat trupe israeliene la est de așa-numita „linie galbenă”, care separă partea ocupată de Israel din Fâșia Gaza de restul teritoriului. Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a afirmat că Hamas va „plăti un preț greu” pentru atacul asupra soldaților Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) și a promis un răspuns „cu mare forță”, relatează CNN.

Potrivit publicației, anterior în aceeași zi, biroul premierului israelian anunțase că Hamas a încălcat „în mod clar” armistițiul din Gaza după ce a returnat în Israel rămășițele unei persoane care nu aparținea niciunuia dintre cei 13 ostatici israelieni încă dați dispăruți.