SUA vor trimite agenți ICE la Jocurile Olimpice de iarnă: „Aceasta este o miliție care ucide”

Agenția americană pentru imigrație, ale cărei forțe au fost implicate în două cazuri de împușcări mortale la Minneapolis, a anunțat că va trimite agenți pentru a sprijini misiunile de securitate ale Statelor Unite la Jocurile Olimpice de iarnă, care vor începe pe 6 februarie, în Italia. Confirmarea rolului agenției a venit din partea Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal al SUA (ICE), după ce informațiile apărute în presă au provocat „îngrijorare și furie în Italia”, scrie BBC.

„Aceasta este o miliție care ucide… evident că nu sunt bineveniți la Milano”, a declarat marți, 27 ianuarie, pentru un post de radio italian, primarul orașului Milano, Giuseppe Sala.

Un purtător de cuvânt al ICE a subliniat că „toate operațiunile de securitate rămân sub autoritatea italiană”.

BBC scrie că surse din cadrul Ambasadei SUA la Roma explicaseră anterior presei italiene că mai multe agenții federale americane au fost implicate și la ediții anterioare ale Jocurilor Olimpice, deși nu era clar dacă agenția pentru imigrație și control vamal a participat direct.

Într-un comunicat publicat marți, 27 ianuarie, ICE a precizat că instituția va sprijini autoritățile țării gazdă „pentru a evalua și reduce riscurile venite din partea organizațiilor criminale transnaționale”.

Agenția a mai precizat că, „în mod evident”, nu va desfășura operațiuni de aplicare a legislației privind imigrația în afara Statelor Unite.

Ministrul italian de Interne, Matteo Pantedosi, a părut inițial să nu știe că oficiali americani din domeniul imigrației vor fi prezenți la Jocurile Olimpice de iarnă și a declarat că, chiar dacă acest lucru s-ar întâmpla, delegațiile străine își pot alege propria securitate. „Nu văd care este problema și este un lucru foarte normal”, a spus el.

Însă, pe măsură ce „șocul” provocat de imaginile apărute din Minneapolis a crescut, la fel s-a amplificat și revolta din Italia față de posibilitatea ca agenți ai aceleiași agenții federale americane să apară pe străzile italiene.