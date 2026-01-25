Agenții federali de imigrare din SUA au ucis un alt cetățean american în Minneapolis, declanșând proteste

Agenții de imigrare americani (ICE) au împușcat și ucis un cetățean american în Minneapolis sâmbătă, 24 ianuarie, au declarat oficialii, ceea ce a provocat proteste și condamnări din partea liderilor locali în al doilea incident de acest gen din această lună, relatează Reuters.

Departamentul de Securitate Internă al SUA a caracterizat incidentul drept un atac, spunând că un agent al Patrulei de Frontieră a tras în autoapărare după ce un bărbat s-a apropiat cu o armă și s-a opus violent încercărilor de a-l dezarma.

Însă înregistrările video ale martorilor de la fața locului, verificate și analizate de Reuters, l-au arătat pe bărbat, identificat drept Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, ținând un telefon în mână, nu o armă, în timp ce încearcă să-i ajute pe alți protestatari care au fost împinși la pământ de agenți.

La începutul înregistrărilor video, Pretti poate fi văzut filmând în timp ce un agent federal împinge o femeie și o trântește la pământ pe o altă femeie. Pretti se mișcă între agent și femei, apoi își ridică brațul stâng pentru a se proteja în timp ce agentul îl stropește cu spray cu piper.

Mai mulți agenți îl prind apoi pe Pretti – care se luptă cu ei – și îl forțează să stea în genunchi. În timp ce agenții îl imobilizează pe Pretti, cineva strigă ceea ce pare a fi un avertisment cu privire la prezența unei arme. Apoi, imaginile video par să arate cum unul dintre agenți ia o armă de la Pretti și se îndepărtează de grup cu ea.

Câteva momente mai târziu, un ofițer cu un pistol îndreptat spre spatele lui Pretti trage patru focuri în succesiune rapidă, arată imaginile. Apoi se pot auzi mai multe focuri de armă în timp ce un alt agent pare să tragă asupra lui Pretti.

Inițial, agenții se retrag cu toții de lângă corpul lui Pretti de pe drum. Unii agenți par apoi să-i ofere asistență medicală în timp ce acesta zace la pământ, iar ceilalți agenți îi țin la distanță pe trecători.

Împușcarea lui Pretti a atras sute de protestatari în cartier pentru a-i confrunta pe agenții înarmați și mascați, care au folosit gaze lacrimogene și grenade fulgerătoare. Demonstrații au izbucnit și în New York, Washington D.C. și San Francisco, printre alte orașe. De asemenea, a stârnit tensiuni între oficialii statali și federali, deja în conflict cu administrația Trump din cauza împușcării unei alte cetățene americane, Renee Good, pe 7 ianuarie.

Agenți ICE și ai Patrulei de Frontieră, detașați în întreaga țară

Ofițeri ai ICE și ai Patrulei de Frontieră au fost detașați în orașe din întreaga SUA, ca parte a măsurilor dure luate de președintele republican Donald Trump în materie de imigrație.

În timp ce operațiunile de aplicare a legii au fost aplaudate de susținătorii președintelui, democrații și activiștii pentru drepturile civile le-au condamnat ca fiind o provocare inutilă.

Oficialii americani susțin că suspecții de infracțiuni și activiștii anti-Trump au folosit din ce în ce mai mult mașinile ca arme, deși dovezile video au contrazis uneori afirmațiile lor.