SUA vor încheierea războiului până în iunie. Zelenski: „Problemele dificile au rămas dificile”

Statele Unite ale Americii (SUA) doresc ca războiul cu Rusia să se încheie până în iunie, iar ambele părți au fost invitate în SUA pentru discuții săptămâna viitoare, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite BBC.

„America a propus pentru prima dată ca cele două echipe de negociere – Ucraina și Rusia – să se întâlnească în Statele Unite ale Americii, probabil la Miami, peste o săptămână. Noi ne-am confirmat participarea”, a spus Zelenski.

Potrivit BBC, nu a existat un comentariu imediat din partea Washingtonului sau Moscovei, însă președintele SUA, Donald Trump, a insistat pentru încheierea conflictului încă de când a revenit la Casa Albă, în urmă cu mai bine de un an.

Între timp, publicația adaugă că Rusia și-a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, provocând noi pene de curent pe scară largă în condiții de îngheț. În declarații făcute publice sâmbătă, Zelenski le-a vorbit reporterilor despre ce s-a discutat în a doua rundă de negocieri de pace mediate de SUA la Abu Dhabi, încheiată vineri fără progrese notabile.

Zelenski a spus că „problemele dificile au rămas dificile”, inclusiv concesiile teritoriale asupra cărora Ucraina este supusă presiunilor.

El a menționat că părțile au discutat, pentru prima dată, posibilitatea unei întâlniri trilaterale la nivel de lideri, nu doar de reprezentanți, dar a avertizat că „sunt necesare elemente de pregătire pentru aceasta”.

Întrebat dacă a fost stabilit un termen pentru un acord, liderul ucrainean a răspuns: „Americanii spun că vor să facă totul până în iunie.