Zelenski: SUA și Rusia ar putea semna documente bilaterale de cooperare economică, inclusiv acorduri care vizează Ucraina, dar fără participarea Kievului

Statele Unite ale Americii (SUA) și Rusia ar putea ajunge la acorduri bilaterale care să afecteze Ucraina fără participarea Kievului, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 6 februarie, în cadrul unui briefing cu jurnaliștii la Kiev, transmite The Kyiv Independent.

Potrivit publicației, declarațiile lui Zelenski vin în contextul intensificării activității diplomatice privind eforturile de a pune capăt războiului pe scară largă declanșat de Rusia, iar discuțiile trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia ar putea fi reluate chiar de săptămâna viitoare, cel mai probabil pe teritoriul SUA.

„Având în vedere riscurile potențiale, delegația ucraineană a transmis poziția că, dacă există acorduri bilaterale între Rusia și SUA, prevederile legate de Ucraina nu pot contraveni Constituției”, a spus Zelenski, părând să se refere la chestiuni teritoriale.

Zelenski a afirmat că Kievul primește semnale potrivit cărora Washingtonul și Moscova ar putea semna documente bilaterale, inclusiv privind cooperarea economică.

Ucraina, a spus el, nu are vizibilitate deplină asupra tuturor posibilelor aranjamente de afaceri dintre SUA și Rusia, însă unele detalii au apărut prin canale de informații.

Ca exemplu, Zelenski a menționat așa-numitul „pachet Dmitriev”, prezentat, potrivit lui, în SUA de negociatorul rus Kirill Dmitriev.

„Serviciile de informații mi-au arătat așa-numitul «pachet Dmitriev» pe care l-a prezentat în SUA — se ridică la aproximativ 12 trilioane de dolari”, a afirmat Zelenski, descriindu-l drept un cadru propus pentru cooperare economică la scară largă între SUA și Rusia.

Zelenski a adăugat că Kievul a văzut și indicii că eventuale documente bilaterale SUA–Rusia ar putea include prevederi legate de Ucraina.

„Declarăm clar că Ucraina nu va susține nici măcar potențiale acorduri despre noi fără noi”, a spus el.

Ce s-a întâmplat la discuțiile de la Abu Dhabi

Comentariile au urmat discuțiilor desfășurate la Abu Dhabi pe 4–5 februarie, unde s-au întâlnit delegații din Ucraina, SUA și Rusia. Zelenski a spus că echipa ucraineană s-a întors între timp și l-a informat despre discuții.

Potrivit lui Zelenski, Statele Unite au propus ca ambele părți să susțină din nou inițiativa președintelui Donald Trump privind dezescaladarea energetică, în condițiile în care Rusia continuă loviturile aproape zilnice asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Ucraina a acceptat să sprijine propunerea, a spus Zelenski, în timp ce Rusia nu a oferit încă un răspuns.

Reprezentanții militari au discutat și aspecte tehnice ale unui posibil armistițiu, concentrându-se pe mecanisme de monitorizare în cazul în care liderii politici decid oprirea ostilităților.

„Adică SUA își confirmă participarea”, a spus Zelenski, adăugând că implicarea europeană nu a fost exclusă.

Teritoriul rămâne principalul obstacol

Zelenski a declarat că cele mai sensibile subiecte rămân nerezolvate, în special cele teritoriale.

Ucraina și-a reafirmat poziția privind Donbasul, argumentând că menținerea actualelor poziții este cea mai realistă bază pentru un armistițiu în această etapă. Rusia continuă să ceară retragerea forțelor ucrainene din Donbas ca precondiție pentru orice acord.

„«Stăm unde stăm» — aceasta este, în opinia noastră, cea mai corectă și sigură formulă pentru un armistițiu în această etapă”, a spus Zelenski.

El a mai spus că partea americană a ridicat ideea creării unei zone economice libere în regiune, ceea ce a relansat discuțiile. Zelenski a spus că nici Ucraina, nici Rusia nu au fost vreodată entuziasmate de această propunere.

„Acesta este pământul nostru. Nu îl recunoaștem ca fiind rusesc, chiar dacă ar fi o zonă economică liberă. Pământul nostru, dacă este zonă liberă, înseamnă oamenii noștri, drapelul nostru și controlul nostru”, a menționat Zelenski.

Potrivit lui Zelenski, Washingtonul vede ideea ca pe un posibil compromis, iar Kievul a luat act că subiectul a fost discutat.