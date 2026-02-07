Compania fostului președinte al Ucrainei, Roshen, din nou țintă a dronelor rusești: „Acum, rușii luptă și împotriva dulciurilor”

Un depozit care aparține companiei Roshen a fost lovit în urma unui nou val de atacuri nocturne cu rachete și drone rusești asupra Ucrainei. Roshen este una dintre cele mai mari companii de dulciuri din Ucraina și aparține fostului președinte al Ucrainei, Petro Poroshenko,transmite Ukrainska Pravda.

Atacul din noaptea de 7 februarie a fost unul dintre cele mai mari de la începutul războiului. Potrivit lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, atacul a implicat peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete de diverse tipuri, iar principalele ținte au fost rețeaua energetică, instalațiile de producere a energiei și stațiile de distribuție.

Deputatul ucrainean Oleksii Goncearenko a spus că drone rusești au lovit inclusiv un depozit aparținând companiei Roshen.

„În plus, rușii au lovit un depozit al companiei Roshen din regiunea Kiev, ceea ce a provocat un incendiu de amploare. Acum, rușii luptă și împotriva dulciurilor”, a declarat Goncearenko.

Acesta nu a fost primul atac care a vizat facilități Roshen. Un atac similar a avut loc recent, pe 24 ianuarie, când o unitate de producție din Kiev a fost lovită. Lovitura a provocat un incendiu puternic și distrugeri semnificative la clădirile fabricii, inclusiv la spații de producție și administrative, acoperișul fiind perforat, iar geamurile sparte de unda de șoc. În urma atacului, o persoană și-a pierdut viața, iar mai multe au fost rănite, fiind afectate și clădiri din apropiere.

Cine este Petro Poroshenko?

Petro Poroshenko este un politician și om de afaceri ucrainean care a fost președinte al Ucrainei în perioada 2014–2019, ajungând la conducerea statului după protestele Euromaidan și înlăturarea regimului Ianukovici, într-un context marcat de anexarea Crimeei și izbucnirea războiului din Donbas.

În timpul mandatului său a gestionat prima fază a conflictului cu Rusia și a semnat Acordul de Asociere cu UE, accelerând procesul de integrare europeană și îmbunătățind relațiile cu UE. După invazia pe scară largă din 2022, Poroșenko a ieșit pe străzile din Kiev, alături de civili înarmați, spunând că este „gata să apere capitala Ucrainei”.

După pierderea alegerilor din 2019, el a devenit lider al opoziției și a fost vizat de mai multe dosare penale, cea mai cunoscută fiind ancheta legată de presupuse livrări de cărbune din teritoriile separatiste din Donbas în anii 2014–2015.

Potrivit Forbes, Poroshenko este miliardar, având o avere de peste 1 miliard de dolari. Acestuia îi aparține compania de dulciuri Roshen, fondată în anii 90 și devenită unul dintre cei mai mari producători de dulciuri din Europa de Est.

Grupul produce ciocolată, bomboane, biscuiți și alte produse exportate în zeci de țări, iar dimensiunea afacerii i-a adus lui Poroshenko porecla de „regele ciocolatei”.