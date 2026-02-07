LIVE TEXT Atacuri rusești în Zaporojie și Lvov: doi civili răniți și mai multe locuințe avariate. Război în Ucraina, ziua 1445

UPDATE 17:57 Un băiat de 7 ani și o femeie de 54 de ani au fost răniți în urma unui atac rusesc cu drone asupra sectorului privat al unuia dintre orașele din raionul Zaporojie. Acestora li se acordă ajutorul medical necesar, scrie Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Totodată, au fost avariate patru case particulare, iar într-una dintre ele a izbucnit un incendiu. Salvatorii au lichidat focul.

În același timp, trupele ruse au lansat un atac combinat asupra regiunii Lvov. Potrivit autorităților, nu au fost raportate victime, însă au fost avariate obiective de infrastructură critică. De asemenea, în satul Staryi Dobrotvir, în urma atacului inamic, a izbucnit un incendiu la o locuință. Pompierii au lichidat focul.

UPDATE 14:40 Drone ucrainene au lovit o fabrică rusă care produce componente de combustibil pentru rachetele de croazieră Kh-55 și Kh-101 în regiunea Tver, a declarat pe 7 februarie pentru Kyiv Independent o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), familiarizată cu operațiunea.

Lovitura a vizat Uzina Experimentală Redkino, care produce componente ale combustibilului de rachetă Decilin-M, precum și aditivi de combustibil pentru motorină și kerosen aviatic, a precizat sursa.

Rusia folosește frecvent aceste rachete pentru a ataca orașe ucrainene, inclusiv în timpul unui atac masiv din 7 februarie, care a implicat 21 de rachete Kh-101 îndreptate asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Drone operate de unitatea de forțe speciale Alpha a SBU au lovit instalația, declanșând un incendiu de proporții.

„După loviturile reușite ale dronelor SBU, pe teritoriul fabricii a izbucnit un incendiu masiv, cu o coloană de fum negru ridicându-se deasupra facilității”, a spus sursa.

Autoritățile locale din regiunea Tver au confirmat atacul, afirmând că incendiul a izbucnit după ce o dronă s-a prăbușit la fața locului. Guvernatorul Vitali Korolev a declarat că nu au existat victime și a susținut că producția uzinei nu a fost afectată, în ciuda imaginilor apărute online care arată flăcări.

Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele sale au doborât patru drone deasupra regiunii Tver.

UPDATE 11:50 Rusia a desfășurat un atac masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei pe 7 februarie, declanșând întreruperi de urgență ale energiei electrice în majoritatea regiunilor, a declarat ministrul Energiei, Denîs Șmîhal.

Operatorul rețelei electrice din Ucraina, Ukrenergo, a solicitat de asemenea asistență de urgență cu energie electrică din Polonia, fără a oferi alte detalii.

Lovitura a vizat elemente-cheie ale rețelei electrice ucrainene, în condițiile în care temperaturile înghețate au revenit, iar la Kiev sunt prognozate în zilele următoare valori de până la -19 grade Celsius, sporind presiunea asupra sistemului energetic.

Șmîhal a spus că forțele ruse au țintit stații electrice de înaltă tensiune și linii aeriene de transport de 750 kV și 330 kV, care formează coloana vertebrală a rețelei de electricitate a Ucrainei.

Au fost lovite și capacități de producere a energiei, inclusiv termocentralele Burștîn și Dobrotvir din vestul Ucrainei.

DTEK, cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, a declarat că echipamentele de la termocentralele sale au suferit „pagube semnificative”, numind atacul al 220-lea al Moscovei asupra capacităților de producere termică de la începutul invaziei pe scară largă.

La 7 februarie, erau în vigoare la nivel național programe de întreruperi de urgență ale energiei electrice de până la 4,5–5 etape, fiind impuse măsuri suplimentare în regiunile estice și nordice, a spus Șmîhal.

UPDATE 09:45 Rusia a desfășurat un atac masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în primele ore ale zilei de 7 februarie, declanșând întreruperi de urgență ale energiei electrice în majoritatea regiunilor, a anunțat operatorul național al rețelei electrice, Ukrenergo, transmite The Kyiv Independent.

„Rusia desfășoară un nou atac masiv asupra instalațiilor rețelei electrice ucrainene”, a transmis Ukrenergo, adăugând că loviturile erau în desfășurare și că lucrările de restabilire vor începe imediat ce situația de securitate o va permite.

Publicația scrie că atacurile au fost raportate la nivel național, inclusiv în vestul Ucrainei. În dimineața de 7 februarie, Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat activitate de drone în jurul orei 5:30, ora locală, aparate fiind observate în regiunea Liov, în apropierea orașului Khodoriv.

La scurt timp au fost auzite explozii în Burștîn, regiunea Ivano-Frankivsk, a relatat Suspilne, citând corespondenți locali.

Guvernatorul regiunii Liov, Maksîm Kozițkîi, a avertizat ulterior despre o „nouă amenințare” pentru regiune, afirmând că rachete au fost detectate în apropierea regiunii vecine Ternopil. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat, de asemenea, rachete îndreptându-se spre regiunile Liov și Ivano-Frankivsk.

Întreruperi de urgență ale energiei electrice au fost introduse în regiunile Kiev, Odesa și Dnipropetrovsk în urma atacului, potrivit furnizorului de energie DTEK.