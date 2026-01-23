SUA s-au retras oficial din OMS: „Amenințările la adresa sănătății nu respectă frontierele”

Statele Unite s-au retras oficial din Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Joi, 22 ianuarie, a fost pus în aplicare un ordin semnat de președintele american Donald Trump încă în prima zi a mandatului său, prin care acesta își asuma ieșirea din organizația internațională care asigură cadrul de cooperare internațională pentru gestionarea riscurilor de sănătate publică.

Anunțul a fost făcut de Casa Albă. Deși SUA se retrag din organizație, un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane a declarat pentru The New York Times că administrația Trump analizează posibilitatea unui tip de implicare „îngustă și limitată” în anumite rețele globale ale OMS care monitorizează bolile infecțioase, inclusiv gripa.

În calitate de stat membru al OMS, Statele Unite au trimis întotdeauna oameni de știință de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, pentru a participa la deciziile internaționale privind tulpinile ce urmează a fi incluse în vaccinul antigripal. O reuniune a OMS privind vaccinul este programată pentru luna februarie, iar oficialul a precizat că administrația Trump „va anunța în curând dacă și în ce mod va participa la acest proces”.

Conform NYT, „situația incertă” a vaccinului antigripal este doar unul dintre numeroasele dosare globale de sănătate rămase în „suspensie” în urma retragerii Statelor Unite. Experții internaționali în sănătate publică avertizează că, în cazul apariției unui nou agent patogen similar Coronavirusului, lipsa coordonării internaționale „ar putea duce la pierderi masive de vieți omenești și la consecințe grave”.

Thomas R. Frieden, fost director al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, a calificat decizia drept „o eroare gravă”, într-un mesaj public, subliniind că „amenințările la adresa sănătății nu respectă frontierele, iar slăbirea cooperării globale îi face pe americani mai puțin în siguranță”.

Anterior, Donald Trump a invocat „gestionarea defectuoasă a pandemiei de Covid-19” drept unul dintre principalele motive pentru care Statele Unite au decis să se retragă din organizație.

Potrivit aceluiași oficial citat de NYT, Statele Unite au negociat acorduri de schimb de date cu țările membre ale OMS și intenționează să colaboreze cu organizații religioase și alte organizații neguvernamentale pentru a monitoriza apariția unor noi virusuri. Acesta a oferit însă puține detalii, precizând că administrația va reveni cu informații suplimentare în perioada următoare.

Totodată, administrația americană a anunțat că toate finanțările guvernului SUA către Organizația Mondială a Sănătății au fost sistate, iar toți angajații și contractorii detașați au fost retrași de la sediul organizației din Geneva, precum și din birourile acesteia din întreaga lume.